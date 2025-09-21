https://ria.ru/20250921/kirk-2043399180.html

Церемонию прощания с Кирком планировали посетить более ста тысяч человек

ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Более 100 тысяч участников планировали посетить траурные мероприятия по убитому консервативному активисту Чарли Кирку в Финиксе, сообщили РИА Новости организаторы."Было подано более 100 тысяч заявок", - сообщили организаторы.Люди занимали места на расположенных у стадиона парковках с ночи, брошенные ими кресла и мусор убирают.До стадиона желающим посетить мероприятие пришлось отстоять 10-километровую пробку.

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Наталья Макарова

