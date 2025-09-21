Рейтинг@Mail.ru
Церемонию прощания с Кирком планировали посетить более ста тысяч человек
21:55 21.09.2025 (обновлено: 22:03 21.09.2025)
Церемонию прощания с Кирком планировали посетить более ста тысяч человек
финикс
чарли кирк
убийство американского политика чарли кирка
в мире
ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Более 100 тысяч участников планировали посетить траурные мероприятия по убитому консервативному активисту Чарли Кирку в Финиксе, сообщили РИА Новости организаторы."Было подано более 100 тысяч заявок", - сообщили организаторы.Люди занимали места на расположенных у стадиона парковках с ночи, брошенные ими кресла и мусор убирают.До стадиона желающим посетить мероприятие пришлось отстоять 10-километровую пробку.
финикс
2025
Обстановка у стадиона в Аризоне, где проходит прощание с Чарли Кирком
Стадион в Аризоне, где проходит прощание с Кирком, закрыли для входа за несколько часов до начала мероприятия, передает корреспондент РИА Новости
финикс, чарли кирк, убийство американского политика чарли кирка, в мире
Финикс, Чарли Кирк, Убийство американского политика Чарли Кирка, В мире
ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Более 100 тысяч участников планировали посетить траурные мероприятия по убитому консервативному активисту Чарли Кирку в Финиксе, сообщили РИА Новости организаторы.
"Было подано более 100 тысяч заявок", - сообщили организаторы.
Люди занимали места на расположенных у стадиона парковках с ночи, брошенные ими кресла и мусор убирают.
До стадиона желающим посетить мероприятие пришлось отстоять 10-километровую пробку.
