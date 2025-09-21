Рейтинг@Mail.ru
Маск опубликовал кадры с церемонии прощания c Кирком
21:45 21.09.2025 (обновлено: 22:13 21.09.2025)
Маск опубликовал кадры с церемонии прощания c Кирком
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В американском штате Аризона начинается прощание с застреленным активистом Чарли Кирком, видео с церемонии опубликовал американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X."Для меня большая честь быть здесь", — написал Маск.Он отметил, что на этой гигантской арене заняты все места.Прощание с Кирком проходит на футбольном стадионе в Финиксе, штат Аризона. Президент США Дональд Трамп и члены его администрации, как сообщалось, выступят на мероприятиях.Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в жилете, предотвращающем самоубийство. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве левых идей, он жил с трансгендером* и спорил с отцом, которому нравился Трамп.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В американском штате Аризона начинается прощание с застреленным активистом Чарли Кирком, видео с церемонии опубликовал американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X.
"Для меня большая честь быть здесь", — написал Маск.
Он отметил, что на этой гигантской арене заняты все места.
Прощание с Кирком проходит на футбольном стадионе в Финиксе, штат Аризона. Президент США Дональд Трамп и члены его администрации, как сообщалось, выступят на мероприятиях.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в жилете, предотвращающем самоубийство. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве левых идей, он жил с трансгендером* и спорил с отцом, которому нравился Трамп.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
