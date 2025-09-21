https://ria.ru/20250921/kirk-2043397439.html
Маск опубликовал кадры с церемонии прощания c Кирком
Маск опубликовал кадры с церемонии прощания c Кирком - РИА Новости, 21.09.2025
Маск опубликовал кадры с церемонии прощания c Кирком
В американском штате Аризона начинается прощание с застреленным активистом Чарли Кирк, видео с церемонии опубликовал американский миллиардер Илон Маск
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В американском штате Аризона начинается прощание с застреленным активистом Чарли Кирком, видео с церемонии опубликовал американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X."Для меня большая честь быть здесь", — написал Маск.Он отметил, что на этой гигантской арене заняты все места.Прощание с Кирком проходит на футбольном стадионе в Финиксе, штат Аризона. Президент США Дональд Трамп и члены его администрации, как сообщалось, выступят на мероприятиях.Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в жилете, предотвращающем самоубийство. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве левых идей, он жил с трансгендером* и спорил с отцом, которому нравился Трамп.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
Заполненный стадион, где проходит прощание с Чарли Кирком
Маск опубликовал видео с заполненного стадиона в Финиксе, где пройдет прощание с убитым активистом Чарли Кирком
Маск опубликовал кадры с церемонии прощания c Кирком
В США началась церемония прощания с Чарли Кирком