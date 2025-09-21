https://ria.ru/20250921/kirk-2043397439.html

Маск опубликовал кадры с церемонии прощания c Кирком

Маск опубликовал кадры с церемонии прощания c Кирком - РИА Новости, 21.09.2025

Маск опубликовал кадры с церемонии прощания c Кирком

В американском штате Аризона начинается прощание с застреленным активистом Чарли Кирком, видео с церемонии опубликовал американский миллиардер Илон Маск в... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T21:45:00+03:00

2025-09-21T21:45:00+03:00

2025-09-21T22:13:00+03:00

в мире

аризона

сша

россия

чарли кирк

дональд трамп

илон маск

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043399511_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bc34a3809ba99a86c26c3c6c97044c9b.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В американском штате Аризона начинается прощание с застреленным активистом Чарли Кирком, видео с церемонии опубликовал американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X."Для меня большая честь быть здесь", — написал Маск.Он отметил, что на этой гигантской арене заняты все места.Прощание с Кирком проходит на футбольном стадионе в Финиксе, штат Аризона. Президент США Дональд Трамп и члены его администрации, как сообщалось, выступят на мероприятиях.Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в жилете, предотвращающем самоубийство. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве левых идей, он жил с трансгендером* и спорил с отцом, которому нравился Трамп.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

https://ria.ru/20250920/kirk-2043228571.html

https://ria.ru/20250920/rossija-2043140108.html

аризона

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заполненный стадион, где проходит прощание с Чарли Кирком Маск опубликовал видео с заполненного стадиона в Финиксе, где пройдет прощание с убитым активистом Чарли Кирком 2025-09-21T21:45 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аризона, сша, россия, чарли кирк, дональд трамп, илон маск, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка