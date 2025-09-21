Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ назвал наследие Кирка голосом веры, мужества и истины
19:43 21.09.2025 (обновлено: 19:45 21.09.2025)
Глава РФПИ назвал наследие Кирка голосом веры, мужества и истины
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал безграничным наследие убитого в США активиста Чарли Кирка, а также упомянул, что оно объединяет людей по всему миру. &quot;Наследие Чарли Кирка выходит за рамки любых границ - это голос веры, мужества и истины, который объединяет всех нас&quot;, - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Глава РФПИ назвал наследие Кирка голосом веры, мужества и истины

© AP Photo / Lindsey WassonЛюди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта
Люди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал безграничным наследие убитого в США активиста Чарли Кирка, а также упомянул, что оно объединяет людей по всему миру.
"Наследие Чарли Кирка выходит за рамки любых границ - это голос веры, мужества и истины, который объединяет всех нас", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
