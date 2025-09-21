https://ria.ru/20250921/kirk-2043383611.html
Глава РФПИ назвал наследие Кирка голосом веры, мужества и истины
2025-09-21T19:43:00+03:00
2025-09-21T19:43:00+03:00
2025-09-21T19:45:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
кирилл дмитриев
чарли кирк
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал безграничным наследие убитого в США активиста Чарли Кирка, а также упомянул, что оно объединяет людей по всему миру. "Наследие Чарли Кирка выходит за рамки любых границ - это голос веры, мужества и истины, который объединяет всех нас", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, кирилл дмитриев, чарли кирк, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
