Глава РФПИ назвал наследие Кирка голосом веры, мужества и истины

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал безграничным наследие убитого в США активиста Чарли Кирка, а также упомянул, что оно объединяет людей по всему миру. "Наследие Чарли Кирка выходит за рамки любых границ - это голос веры, мужества и истины, который объединяет всех нас", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

