Рейтинг@Mail.ru
Вокруг места прощания с Кирком усилили меры безопасности - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/kirk-2043274769.html
Вокруг места прощания с Кирком усилили меры безопасности
Вокруг места прощания с Кирком усилили меры безопасности - РИА Новости, 21.09.2025
Вокруг места прощания с Кирком усилили меры безопасности
Меры безопасности усилены вокруг стадиона в американском Финиксе, где в воскресенье пройдут памятные мероприятия по убитому в результате покушения... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T01:04:00+03:00
2025-09-21T01:04:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
роберт фицо
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072589_0:149:2860:1758_1920x0_80_0_0_4b1be9f57ac35115da2282232a668f87.jpg
ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Меры безопасности усилены вокруг стадиона в американском Финиксе, где в воскресенье пройдут памятные мероприятия по убитому в результате покушения консервативному активисту Чарли Кирку, передает корреспондент РИА Новости. Подъезды к стадиону перекрыты полицией, офицеры патрулируют прилегающую к арене территорию с развлекательными заведениями. Прилегающую к стадиону парковку обнесли двухметровым забором. Заметно присутствие и журналистов. Президент США Дональд Трамп и члены его администрации, как сообщалось, выступят на мероприятиях. Прощание с Кирком пройдет на футбольном стадионе в Финиксе, штат Аризона. Тело туда из Юты, где произошло убийство активиста, доставил вице-президент Джей Ди Вэнс. Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в жилете, предотвращающем самоубийства. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером* и спорил с отцом, которому нравился Трамп. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
https://ria.ru/20250920/kirk-2043158767.html
https://ria.ru/20250919/ssha-2043106648.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072589_159:0:2702:1907_1920x0_80_0_0_3f49426bafc0bf04693f5a5c3e9c77ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, роберт фицо, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
Вокруг места прощания с Кирком усилили меры безопасности

Вокруг стадиона, где пройдет прощание с Кирком, усилили меры безопасности

© AP Photo / Alex BrandonАмериканский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Американский политик Чарли Кирк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Меры безопасности усилены вокруг стадиона в американском Финиксе, где в воскресенье пройдут памятные мероприятия по убитому в результате покушения консервативному активисту Чарли Кирку, передает корреспондент РИА Новости.
Подъезды к стадиону перекрыты полицией, офицеры патрулируют прилегающую к арене территорию с развлекательными заведениями. Прилегающую к стадиону парковку обнесли двухметровым забором. Заметно присутствие и журналистов.
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
СМИ узнали, из какого оружия мог быть убит Кирк
Вчера, 12:27
Президент США Дональд Трамп и члены его администрации, как сообщалось, выступят на мероприятиях.
Прощание с Кирком пройдет на футбольном стадионе в Финиксе, штат Аризона. Тело туда из Юты, где произошло убийство активиста, доставил вице-президент Джей Ди Вэнс.
Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в жилете, предотвращающем самоубийства. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером* и спорил с отцом, которому нравился Трамп.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Палата представителей США поддержала резолюцию в память Кирке
19 сентября, 20:00
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийРоберт ФицоЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала