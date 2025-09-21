https://ria.ru/20250921/kirk-2043274769.html

Вокруг места прощания с Кирком усилили меры безопасности

ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Меры безопасности усилены вокруг стадиона в американском Финиксе, где в воскресенье пройдут памятные мероприятия по убитому в результате покушения консервативному активисту Чарли Кирку, передает корреспондент РИА Новости. Подъезды к стадиону перекрыты полицией, офицеры патрулируют прилегающую к арене территорию с развлекательными заведениями. Прилегающую к стадиону парковку обнесли двухметровым забором. Заметно присутствие и журналистов. Президент США Дональд Трамп и члены его администрации, как сообщалось, выступят на мероприятиях. Прощание с Кирком пройдет на футбольном стадионе в Финиксе, штат Аризона. Тело туда из Юты, где произошло убийство активиста, доставил вице-президент Джей Ди Вэнс. Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в жилете, предотвращающем самоубийства. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером* и спорил с отцом, которому нравился Трамп. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

