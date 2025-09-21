Архитектурной подсветкой украшены еще пять храмов в Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Архитектурной подсветкой украшены еще пять храмов в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"На этой неделе архитектурная подсветка украсила Никольский собор в Мышкине и собор во имя Вознесения Христова в Угличе. В Тутаеве новое световое оформление получили храм Благовещения Пресвятой Богородицы и Казанская церковь, где в прошлом году делали подсветку колокольни, а в селе Григорьевском – церковь Рождества Богородицы", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор отметил, что тема преображения городов и сел, которую подняли на его встрече с журналистами, для жителей остается одной из самых важных. По его словам, люди хотят видеть свой дом и свою улицу красивыми и ухоженными.
"Вместе мы меняем облик региона. Всего в этом году подсветкой будут оборудованы более 50 объектов, а с 2022 года украшены уже более двухсот по всей территории области. Радует, что к проекту подключаются и предприниматели – около пятидесяти компаний готовы осветить свои здания, а мы делаем для них проекты бесплатно", - отметил губернатор.
По данным областного правительства, по региональной программе обновления фасадов зданий, которую реализует региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, подсветку установят на 14 объектах. Все они находятся в исторических центрах городов региона: Ярославля, Ростова Великого, Переславля-Залесского, Углича и Рыбинска.
Правительство региона оказывает поддержку жителям, которые включаются в процесс преобразований.
"Архитектурная подсветка, обновление фасадов и поддержка жителей создают единый облик современной Ярославской области. Объединив усилия, мы можем сохранить историческое наследие и сделать наш регион ярким, современным и комфортным для жизни", - цитирует пресс-служба областного правительства министра регионального развития Ярославской области Евгения Чуркина.
