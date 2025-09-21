https://ria.ru/20250921/kholod-2043319434.html

Москвичей предупредили об октябрьском холоде

Москвичей предупредили об октябрьском холоде

Москвичей предупредили об октябрьском холоде

Циклон "Бернвард" принесет в Москву октябрьский холод на следующей неделе, уже в четверг днем будет не выше плюс 10, рассказал РИА Новости ведущий специалист...

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Циклон "Бернвард" принесет в Москву октябрьский холод на следующей неделе, уже в четверг днем будет не выше плюс 10, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец."Циклон "Бернвард" несёт в Москву октябрьский холод. Во вторник североатлантический циклон "Бернвард" запустит механизм неминуемой и стремительной смены климатических сезонов. Связанный с ним холодный атмосферный фронт доберется до Центральной России. И если ночью в Москве будет еще тепло, плюс 13 - плюс 16, то с наступлением светлого времени суток небо нахмурится, станет накрапывать дождь, к вечеру переходя в ливень, ветер, усиливаясь, развернётся на холодные северо-западные румбы, дневная температура понизится на 10 градусов, и максимальные термометры покажут всего плюс 14 - плюс 17, что, впрочем, и есть норма сентября. Но это только "цветочки", - сказал Тишковец.Он отметил, что в среду столичный регион окажется в тыловой части циклона, куда продолжат проникать новые порции полярного холода и разрозненные массивы кучево-дождевых облаков. В сумерках температура понизится до плюс 6 - плюс 9, днём уже не выше плюс 10 - плюс 13. Наступит метеорологическая осень."В четверг мощный клин холода охватит всю северную половину Русской равнины. Не обойдется без скоротечных осадков. Под утро воздух в Москве остынет до плюс 2 - плюс 5, в Подмосковье до 0 - плюс 5, дневная температура понизится до плюс 7 - плюс 10, а это уже климатические показатели октября. В пятницу температурный фон существенно не изменится, местами возможны небольшие осадки", - рассказал синоптик.

