Перемены в Курской области коснутся всех, заявил Хинштейн
15:18 21.09.2025 (обновлено: 15:52 21.09.2025)
Перемены в Курской области коснутся всех, заявил Хинштейн
КУРСК, 21 сен - РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем приветственном слове заявил, что власть должна быть прозрачной и ответственной, а перемены в регионе коснутся всех. Церемония вступления Хинштейна в должность губернатора Курской области состоялась в Курске в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. "Закон порядок, справедливость - это не просто слова или красивый предвыборный лозунг. Мы будем уважать, защищать закон, восстанавливать порядок, отстаивать справедливость, чтобы люди, работая в органах власти, продвигались не по принципу кумовства и родства, а чтобы за наших граждан отвечали действительно достойные, а не приближенные. Чтобы заслуженное наказание было неотвратимым. Чтобы власть была прозрачной и ответственной. И перемены в регионе коснутся всех", - заявил Хинштейн во время церемонии вступления в должность губернатора. Он отметил, что ситуация в Курской области остается во всех отношениях непростой, поэтому, чтобы переломить ее, предстоит без преувеличения огромная работа.
политика, курская область, александр хинштейн
Политика, Курская область, Александр Хинштейн
Торжественная церемония вступления Александра Хинштейна в должность избранного губернатора Курской области
© Фото : Курская область/Telegram
Торжественная церемония вступления Александра Хинштейна в должность избранного губернатора Курской области
КУРСК, 21 сен - РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем приветственном слове заявил, что власть должна быть прозрачной и ответственной, а перемены в регионе коснутся всех.
Церемония вступления Хинштейна в должность губернатора Курской области состоялась в Курске в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
"Закон порядок, справедливость - это не просто слова или красивый предвыборный лозунг. Мы будем уважать, защищать закон, восстанавливать порядок, отстаивать справедливость, чтобы люди, работая в органах власти, продвигались не по принципу кумовства и родства, а чтобы за наших граждан отвечали действительно достойные, а не приближенные. Чтобы заслуженное наказание было неотвратимым. Чтобы власть была прозрачной и ответственной. И перемены в регионе коснутся всех", - заявил Хинштейн во время церемонии вступления в должность губернатора.
Он отметил, что ситуация в Курской области остается во всех отношениях непростой, поэтому, чтобы переломить ее, предстоит без преувеличения огромная работа.
Хинштейн назвал свои базовые принципы
Хинштейн назвал свои базовые принципы
7 декабря 2024, 14:30
 
