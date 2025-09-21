https://ria.ru/20250921/khinshteyn-2043346852.html

Перемены в Курской области коснутся всех, заявил Хинштейн

КУРСК, 21 сен - РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем приветственном слове заявил, что власть должна быть прозрачной и ответственной, а перемены в регионе коснутся всех. Церемония вступления Хинштейна в должность губернатора Курской области состоялась в Курске в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. "Закон порядок, справедливость - это не просто слова или красивый предвыборный лозунг. Мы будем уважать, защищать закон, восстанавливать порядок, отстаивать справедливость, чтобы люди, работая в органах власти, продвигались не по принципу кумовства и родства, а чтобы за наших граждан отвечали действительно достойные, а не приближенные. Чтобы заслуженное наказание было неотвратимым. Чтобы власть была прозрачной и ответственной. И перемены в регионе коснутся всех", - заявил Хинштейн во время церемонии вступления в должность губернатора. Он отметил, что ситуация в Курской области остается во всех отношениях непростой, поэтому, чтобы переломить ее, предстоит без преувеличения огромная работа.

