Перемены в Курской области коснутся всех, заявил Хинштейн
Хинштейн: власть в Курской области будет прозрачной, а перемены коснутся всех
© Фото : Курская область/TelegramТоржественная церемония вступления Александра Хинштейна в должность избранного губернатора Курской области
Торжественная церемония вступления Александра Хинштейна в должность избранного губернатора Курской области
Читать ria.ru в
КУРСК, 21 сен - РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем приветственном слове заявил, что власть должна быть прозрачной и ответственной, а перемены в регионе коснутся всех.
Церемония вступления Хинштейна в должность губернатора Курской области состоялась в Курске в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Закон порядок, справедливость - это не просто слова или красивый предвыборный лозунг. Мы будем уважать, защищать закон, восстанавливать порядок, отстаивать справедливость, чтобы люди, работая в органах власти, продвигались не по принципу кумовства и родства, а чтобы за наших граждан отвечали действительно достойные, а не приближенные. Чтобы заслуженное наказание было неотвратимым. Чтобы власть была прозрачной и ответственной. И перемены в регионе коснутся всех", - заявил Хинштейн во время церемонии вступления в должность губернатора.
Он отметил, что ситуация в Курской области остается во всех отношениях непростой, поэтому, чтобы переломить ее, предстоит без преувеличения огромная работа.
Хинштейн назвал свои базовые принципы
7 декабря 2024, 14:30