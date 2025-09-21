https://ria.ru/20250921/kanada-2043355895.html
Канада признала палестинское государство
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Канада в воскресенье признала палестинское государство, говорится в заявлении премьер-министра страны Марка Карни."Сегодня Канада признает государство Палестина", - говорится в публикации Карни в социальной сети Х.
