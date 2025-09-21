Рейтинг@Mail.ru
Канада признала палестинское государство - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 21.09.2025 (обновлено: 16:09 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/kanada-2043355895.html
Канада признала палестинское государство
Канада признала палестинское государство - РИА Новости, 21.09.2025
Канада признала палестинское государство
Канада в воскресенье признала палестинское государство, говорится в заявлении премьер-министра страны Марка Карни. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T16:06:00+03:00
2025-09-21T16:09:00+03:00
в мире
канада
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775730091_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d7ac7fdbf3ae9096ad8d4237b72ba82.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Канада в воскресенье признала палестинское государство, говорится в заявлении премьер-министра страны Марка Карни."Сегодня Канада признает государство Палестина", - говорится в публикации Карни в социальной сети Х.
https://ria.ru/20250921/palestina-2043291747.html
канада
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775730091_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_9cefd49863549e86a59ce20f0647f83c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, палестина
В мире, Канада, Палестина
Канада признала палестинское государство

Премьер Канады заявил о признании палестинского государства

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Канады
Государственный флаг Канады - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Канада в воскресенье признала палестинское государство, говорится в заявлении премьер-министра страны Марка Карни.
"Сегодня Канада признает государство Палестина", - говорится в публикации Карни в социальной сети Х.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Эксперты назвали признание Палестины на ГА ООН символическим шагом
08:34
 
В миреКанадаПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала