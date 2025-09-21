Врач рассказала о пользе кабачков

https://ria.ru/20250921/kabachki-2043280745.html
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Кабачки богаты калием, магнием, а также имеют низкую калорийность и практически не перегружают пищеварительную систему, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. "Кабачки содержат до 95% воды, поэтому легко усваиваются и практически не перегружают пищеварительную систему. Они богаты калием, магнием, небольшим количеством витамина С и клетчаткой. Благодаря низкой калорийности кабачки ценят в диетологии и при заболеваниях ЖКТ", — сказала Лозикова. Однако, как объяснила врач, у людей с пониженной кислотностью желудочного сока чрезмерное употребление кабачков может усиливать диспепсию, провоцировать появление вздутия и тяжести.
