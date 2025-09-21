Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала о пользе кабачков - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 21.09.2025 (обновлено: 13:50 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/kabachki-2043280745.html
Врач рассказала о пользе кабачков
Врач рассказала о пользе кабачков - РИА Новости, 21.09.2025
Врач рассказала о пользе кабачков
Кабачки богаты калием, магнием, а также имеют низкую калорийность и практически не перегружают пищеварительную систему, рассказала РИА Новости врач-терапевт... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T03:12:00+03:00
2025-09-21T13:50:00+03:00
здоровье - общество
анастасия лозикова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043311561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de824ba0da41aea4f7822d334c5c877c.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Кабачки богаты калием, магнием, а также имеют низкую калорийность и практически не перегружают пищеварительную систему, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. "Кабачки содержат до 95% воды, поэтому легко усваиваются и практически не перегружают пищеварительную систему. Они богаты калием, магнием, небольшим количеством витамина С и клетчаткой. Благодаря низкой калорийности кабачки ценят в диетологии и при заболеваниях ЖКТ", — сказала Лозикова. Однако, как объяснила врач, у людей с пониженной кислотностью желудочного сока чрезмерное употребление кабачков может усиливать диспепсию, провоцировать появление вздутия и тяжести.
https://ria.ru/20250529/ovoschi-2019686923.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043311561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_770d31e973b832e144bff8494a2d63e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, анастасия лозикова, россия
Здоровье - Общество, Анастасия Лозикова, Россия
Врач рассказала о пользе кабачков

Врач Лозикова: кабачки не перегружают пищеварительную систему

© Getty Images / Westend61Кабачки
Кабачки - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Getty Images / Westend61
Кабачки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Кабачки богаты калием, магнием, а также имеют низкую калорийность и практически не перегружают пищеварительную систему, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.
«
"Кабачки содержат до 95% воды, поэтому легко усваиваются и практически не перегружают пищеварительную систему. Они богаты калием, магнием, небольшим количеством витамина С и клетчаткой. Благодаря низкой калорийности кабачки ценят в диетологии и при заболеваниях ЖКТ", — сказала Лозикова.
Однако, как объяснила врач, у людей с пониженной кислотностью желудочного сока чрезмерное употребление кабачков может усиливать диспепсию, провоцировать появление вздутия и тяжести.
Зелень - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Роспотребнадзор рассказал о пользе листовых овощей и зелени
29 мая, 03:03
 
Здоровье - ОбществоАнастасия ЛозиковаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала