https://ria.ru/20250921/jalta-2043328924.html

Мэр Ялты высказалась о включении в санкционный список Украины

Мэр Ялты высказалась о включении в санкционный список Украины - РИА Новости, 21.09.2025

Мэр Ялты высказалась о включении в санкционный список Украины

Глава городской администрации Ялты Янина Павленко заявила, что сложно комментировать решение о включении ее в санкционный список Украины, так как тут уместнее... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T13:39:00+03:00

2025-09-21T13:39:00+03:00

2025-09-21T13:39:00+03:00

в мире

ялта

украина

россия

янина павленко

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_16956d94d69e739fbea8cfccddaca0ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава городской администрации Ялты Янина Павленко заявила, что сложно комментировать решение о включении ее в санкционный список Украины, так как тут уместнее поставить киевским властям диагноз. Ранее на сайте Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 лиц, среди которых политические и общественные деятели РФ и Молдавии. В их числе ряд членов крымского правительства, представители волонтерских и общественных структур, журналисты. "Давно перестала вникать в такого рода сообщения. Можно вывезти комика из цирка, а цирк из комика - нет. Люди живут в параллельной реальности - составляют какие-то грозные списки, заявляют, что скоро будут пить кофе на ялтинской набережной... Сложно комментировать там, где нужно ставить диагнозы", - написала Павленко в своем Telegram-канале. По ее словам, Крым, в отличие от киевской власти, живет в иной реальности. "Крым переживает настоящее возрождение. И каждый работает на своём месте на благо любимого полуострова и великой страны. Продолжаем в том же духе", - подчеркнула Павленко.

https://ria.ru/20250921/krym-2043317720.html

https://ria.ru/20250921/krym-2043312241.html

ялта

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ялта, украина, россия, янина павленко, владимир зеленский