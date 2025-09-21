Рейтинг@Mail.ru
Мэр Ялты высказалась о включении в санкционный список Украины - РИА Новости, 21.09.2025
13:39 21.09.2025
Мэр Ялты высказалась о включении в санкционный список Украины
Мэр Ялты высказалась о включении в санкционный список Украины - РИА Новости, 21.09.2025
Мэр Ялты высказалась о включении в санкционный список Украины
Глава городской администрации Ялты Янина Павленко заявила, что сложно комментировать решение о включении ее в санкционный список Украины, так как тут уместнее... РИА Новости, 21.09.2025
в мире
ялта
украина
россия
янина павленко
владимир зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава городской администрации Ялты Янина Павленко заявила, что сложно комментировать решение о включении ее в санкционный список Украины, так как тут уместнее поставить киевским властям диагноз. Ранее на сайте Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 лиц, среди которых политические и общественные деятели РФ и Молдавии. В их числе ряд членов крымского правительства, представители волонтерских и общественных структур, журналисты. "Давно перестала вникать в такого рода сообщения. Можно вывезти комика из цирка, а цирк из комика - нет. Люди живут в параллельной реальности - составляют какие-то грозные списки, заявляют, что скоро будут пить кофе на ялтинской набережной... Сложно комментировать там, где нужно ставить диагнозы", - написала Павленко в своем Telegram-канале. По ее словам, Крым, в отличие от киевской власти, живет в иной реальности. "Крым переживает настоящее возрождение. И каждый работает на своём месте на благо любимого полуострова и великой страны. Продолжаем в том же духе", - подчеркнула Павленко.
ялта
украина
россия
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава городской администрации Ялты Янина Павленко заявила, что сложно комментировать решение о включении ее в санкционный список Украины, так как тут уместнее поставить киевским властям диагноз.
Ранее на сайте Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 лиц, среди которых политические и общественные деятели РФ и Молдавии. В их числе ряд членов крымского правительства, представители волонтерских и общественных структур, журналисты.
"Давно перестала вникать в такого рода сообщения. Можно вывезти комика из цирка, а цирк из комика - нет. Люди живут в параллельной реальности - составляют какие-то грозные списки, заявляют, что скоро будут пить кофе на ялтинской набережной... Сложно комментировать там, где нужно ставить диагнозы", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, Крым, в отличие от киевской власти, живет в иной реальности.
"Крым переживает настоящее возрождение. И каждый работает на своём месте на благо любимого полуострова и великой страны. Продолжаем в том же духе", - подчеркнула Павленко.
