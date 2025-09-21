https://ria.ru/20250921/izrail-2043394531.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации представителя "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ заявила о ликвидации представителя "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 21.09.2025
ЦАХАЛ заявила о ликвидации представителя "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала представителя ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, признав, что в результате удара... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T21:27:00+03:00
2025-09-21T21:27:00+03:00
2025-09-21T21:33:00+03:00
в мире
ливан
израиль
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903448961_0:290:3071:2018_1920x0_80_0_0_89b286a2d8d82655eb103e8d058e2965.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала представителя ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, признав, что в результате удара погибли несколько гражданских лиц."Ранее сегодня (в воскресенье - ред.) Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста "Хезболлах" в районе Бинт-Джебейль на юге Ливана. Террорист действовал, находясь среди мирного населения, и в нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном. В результате удара погибло несколько гражданских лиц, непричастных к инциденту", - сообщила армия в Telegram-канале.В ЦАХАЛ заявили, что сожалеют о причинении вреда непричастным лицам и прилагает все усилия для его минимизации.
https://ria.ru/20250921/palestina-2043394146.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903448961_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_6e505b93e16fd2ed8f623e9598fb272b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла
ЦАХАЛ заявила о ликвидации представителя "Хезболлы" на юге Ливана
Армия Израиля заявила о ликвидации представителя "Хезболлы" на юге Ливана