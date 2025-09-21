Рейтинг@Mail.ru
21:27 21.09.2025
ЦАХАЛ заявила о ликвидации представителя "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ заявила о ликвидации представителя "Хезболлы" на юге Ливана
в мире
ливан
израиль
хезболла
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала представителя ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, признав, что в результате удара погибли несколько гражданских лиц."Ранее сегодня (в воскресенье - ред.) Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста "Хезболлах" в районе Бинт-Джебейль на юге Ливана. Террорист действовал, находясь среди мирного населения, и в нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном. В результате удара погибло несколько гражданских лиц, непричастных к инциденту", - сообщила армия в Telegram-канале.В ЦАХАЛ заявили, что сожалеют о причинении вреда непричастным лицам и прилагает все усилия для его минимизации.
в мире, ливан, израиль, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла
ЦАХАЛ заявила о ликвидации представителя "Хезболлы" на юге Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский солдат осматривает дом
Израильский солдат осматривает дом. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала представителя ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, признав, что в результате удара погибли несколько гражданских лиц.
"Ранее сегодня (в воскресенье - ред.) Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста "Хезболлах" в районе Бинт-Джебейль на юге Ливана. Террорист действовал, находясь среди мирного населения, и в нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном. В результате удара погибло несколько гражданских лиц, непричастных к инциденту", - сообщила армия в Telegram-канале.
В ЦАХАЛ заявили, что сожалеют о причинении вреда непричастным лицам и прилагает все усилия для его минимизации.
