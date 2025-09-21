https://ria.ru/20250921/izrail-2043394531.html

ЦАХАЛ заявила о ликвидации представителя "Хезболлы" на юге Ливана

в мире

ливан

израиль

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903448961_0:290:3071:2018_1920x0_80_0_0_89b286a2d8d82655eb103e8d058e2965.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала представителя ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, признав, что в результате удара погибли несколько гражданских лиц."Ранее сегодня (в воскресенье - ред.) Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста "Хезболлах" в районе Бинт-Джебейль на юге Ливана. Террорист действовал, находясь среди мирного населения, и в нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном. В результате удара погибло несколько гражданских лиц, непричастных к инциденту", - сообщила армия в Telegram-канале.В ЦАХАЛ заявили, что сожалеют о причинении вреда непричастным лицам и прилагает все усилия для его минимизации.

ливан

израиль

2025

Новости

ru-RU

в мире, ливан, израиль, хезболла