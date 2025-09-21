https://ria.ru/20250921/izrail-2043389925.html

Париж не считает ситуацию в секторе Газа геноцидом, заявил Макрон

Париж не считает ситуацию в секторе Газа геноцидом, заявил Макрон - РИА Новости, 21.09.2025

Париж не считает ситуацию в секторе Газа геноцидом, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS News заявил, что Париж не считает ситуацию в секторе Газа геноцидом, поскольку это должны решать... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T20:32:00+03:00

2025-09-21T20:32:00+03:00

2025-09-21T20:33:00+03:00

в мире

париж

франция

израиль

эммануэль макрон

оон

израильское наступление на город газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS News заявил, что Париж не считает ситуацию в секторе Газа геноцидом, поскольку это должны решать судьи и историки. "Мы не квалифицируем происходящее в качестве геноцида, поскольку это не политическое заявление. Судьям или историкам признавать геноцид, основываясь на сериях доказательств, четкой судебной практике и ясных элементах", - сообщил он. При этом Макрон отметил, что, если позволить Израилю вытеснить палестинцев из Газы, то Палестина лишится своего будущего. По его словам, Париж в настоящее время тесно сотрудничает с Лондоном и региональным лидерами, чтобы предложить размещение в Газе международных военных сил с мандатом ООН.

https://ria.ru/20250921/izrail-2043389770.html

париж

франция

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, франция, израиль, эммануэль макрон, оон, израильское наступление на город газа