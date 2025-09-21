https://ria.ru/20250921/izrail-2043389925.html
Париж не считает ситуацию в секторе Газа геноцидом, заявил Макрон
Париж не считает ситуацию в секторе Газа геноцидом, заявил Макрон
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS News заявил, что Париж не считает ситуацию в секторе Газа геноцидом, поскольку это должны решать судьи и историки. "Мы не квалифицируем происходящее в качестве геноцида, поскольку это не политическое заявление. Судьям или историкам признавать геноцид, основываясь на сериях доказательств, четкой судебной практике и ясных элементах", - сообщил он. При этом Макрон отметил, что, если позволить Израилю вытеснить палестинцев из Газы, то Палестина лишится своего будущего. По его словам, Париж в настоящее время тесно сотрудничает с Лондоном и региональным лидерами, чтобы предложить размещение в Газе международных военных сил с мандатом ООН.
