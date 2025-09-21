Рейтинг@Mail.ru
Движение ХАМАС призвало мир изолировать Израиль - РИА Новости, 21.09.2025
20:29 21.09.2025
Движение ХАМАС призвало мир изолировать Израиль
в мире
палестина
израиль
великобритания
хамас
ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество изолировать Израиль и добиваться привлечения его руководства к суду за военные преступления по случаю признания государства Палестина рядом западных стран. В воскресенье Великобритания, Австралия и Канада объявили о своём официальном признании государства Палестина. "Мы призываем международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и ее институты изолировать эту преступное образование, прекратить все формы сотрудничества и координации с ней, ужесточить карательные меры против нее и добиваться привлечения ее лидеров, военных преступников, к международным судебным процессам и ответственности за преступления против человечности", - отмечается в заявлении ХАМАС для Telegram-канала движения.
палестина
израиль
великобритания
в мире, палестина, израиль, великобритания, хамас
В мире, Палестина, Израиль, Великобритания, ХАМАС
© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество изолировать Израиль и добиваться привлечения его руководства к суду за военные преступления по случаю признания государства Палестина рядом западных стран.
В воскресенье Великобритания, Австралия и Канада объявили о своём официальном признании государства Палестина.
"Мы призываем международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и ее институты изолировать эту преступное образование, прекратить все формы сотрудничества и координации с ней, ужесточить карательные меры против нее и добиваться привлечения ее лидеров, военных преступников, к международным судебным процессам и ответственности за преступления против человечности", - отмечается в заявлении ХАМАС для Telegram-канала движения.
В миреПалестинаИзраильВеликобританияХАМАС
 
 
