Движение ХАМАС призвало мир изолировать Израиль
Движение ХАМАС призвало мир изолировать Израиль - РИА Новости, 21.09.2025
Движение ХАМАС призвало мир изолировать Израиль
Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество изолировать Израиль и добиваться привлечения его руководства к суду за военные преступления по... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T20:29:00+03:00
2025-09-21T20:29:00+03:00
2025-09-21T20:29:00+03:00
ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество изолировать Израиль и добиваться привлечения его руководства к суду за военные преступления по случаю признания государства Палестина рядом западных стран. В воскресенье Великобритания, Австралия и Канада объявили о своём официальном признании государства Палестина. "Мы призываем международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и ее институты изолировать эту преступное образование, прекратить все формы сотрудничества и координации с ней, ужесточить карательные меры против нее и добиваться привлечения ее лидеров, военных преступников, к международным судебным процессам и ответственности за преступления против человечности", - отмечается в заявлении ХАМАС для Telegram-канала движения.
Движение ХАМАС призвало мир изолировать Израиль
