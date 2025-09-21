https://ria.ru/20250921/izrail-2043389770.html

Движение ХАМАС призвало мир изолировать Израиль

Движение ХАМАС призвало мир изолировать Израиль - РИА Новости, 21.09.2025

Движение ХАМАС призвало мир изолировать Израиль

Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество изолировать Израиль и добиваться привлечения его руководства к суду за военные преступления по... РИА Новости, 21.09.2025

ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество изолировать Израиль и добиваться привлечения его руководства к суду за военные преступления по случаю признания государства Палестина рядом западных стран. В воскресенье Великобритания, Австралия и Канада объявили о своём официальном признании государства Палестина. "Мы призываем международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и ее институты изолировать эту преступное образование, прекратить все формы сотрудничества и координации с ней, ужесточить карательные меры против нее и добиваться привлечения ее лидеров, военных преступников, к международным судебным процессам и ответственности за преступления против человечности", - отмечается в заявлении ХАМАС для Telegram-канала движения.

