Израиль отверг заявления западных стран о признании Палестины

Израиль отверг заявления западных стран о признании Палестины - РИА Новости, 21.09.2025

Израиль отверг заявления западных стран о признании Палестины

Израиль отверг заявления Канады, Великобритании и Австралии о признании палестинского государства. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T18:37:00+03:00

2025-09-21T18:37:00+03:00

2025-09-21T19:35:00+03:00

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Израиль отверг заявления Канады, Великобритании и Австралии о признании палестинского государства."Это заявление не способствует миру, а наоборот, еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного решения в будущем", — написал израильский МИД в соцсети Х.Там назвали этот шаг политическим жестом, рассчитанным на внутренний электорат в этих странах. По заявлению ведомства, он противоречит логике переговоров и достижению компромисса между Израилем и ХАМАС.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отверг заявления западных стран, пообещав дать ответ на одностороннее признание Палестины."Палестинского государства не будет. Ответ на последнюю попытку навязать нам террористическое государство в самом сердце нашей страны я дам по возвращении из США", — заявил он в видеообращении.Ранее в воскресенье о признании государства объявили:Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщало, что десять стран намерены признать палестинское государство на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Израиль и США отнеслись к этому с неприятием и осуждением.Что такое ПалестинаВ 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой на бывшей подмандатной британской территории должны были появиться два государства — еврейское и арабское. За этим последовала череда войн, по итогам которых Израиль захватил большую часть земель, включая Западный Иерусалим, предназначавшихся для палестинцев.Провозглашение независимости палестинского государства произошло только в 1988 году. Оно состоит из двух эксклавов — Западного берега реки Иордан и сектора Газа, разделенных территорией Израиля.Первый из них частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.До сегодняшнего дня Палестину признавали 147 из 193 государств — членов ООН, в том числе Россия. Москва считает, что урегулирование на Ближнем Востоке возможно только на основе формулы Совбеза ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

