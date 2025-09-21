https://ria.ru/20250921/izrail-2043183565.html

Вседозволенность МОССАД больше не главная проблема Израиля

Вседозволенность МОССАД больше не главная проблема Израиля - РИА Новости, 21.09.2025

Вседозволенность МОССАД больше не главная проблема Израиля

Израиль начал наземную операцию по оккупации Газы с неясными критериями победы и непонятной политической перспективой.

аналитика

израиль

хамас

моссад

исраэль кац

катар

тель-авив

Израиль начал наземную операцию по оккупации Газы с неясными критериями победы и непонятной политической перспективой. Но ранее он фактически не оставил себе другой возможности, кроме агрессивной, поскольку попытался атаковать часть руководства ХАМАС на чужой территории, в Катаре, где проходят консультации по вопросу освобождения заложников. Переговорами в полном смысле назвать это сложно, но консультации — подходящее слово.Случилось ранее невиданное, хотя в наше время очень сложно представить себе что-то неожиданное: Израиль атаковал отель в столице Катара, Дохе, где располагались члены делегации ХАМАС. Арабские источники объявили, что живущий в Катаре лидер группировки Халиль аль-Хайя провел похоронные обряды для своего "сына-мученика" Хаммама, фактически опровергнув первоначальные слухи о том, что он был убит в результате нападения.Событие это вызвало большой мировой резонанс, поскольку Катар считался страной безопасной, более того — это страна-посредник, обеспечивающая тоненькие нити непосредственного контакта с ХАМАС не только для Израиля, но и вообще для большинства стран западного мира. Для Тель-Авива возникла срочная необходимость как-то понятно объяснить произошедшее, поскольку репутация еврейского государства уже замазана настолько, что никакие пиар-кампании ее не спасают.Обычно это делается через англоязычные СМИ. И вот израильские источники сообщили американским СМИ, что якобы МОССАД отказался проводить наземную операцию против руководства ХАМАС на территории Катара. Предположительно, это посчитали неприемлемым — до тех пор, пока Катар выполняет обязанности посредника. Но есть и альтернативные версии.По одной из них, МОССАД и вовсе отказывается от наземных операций, которые ранее были своеобразной визитной карточкой этой израильской спецслужбы, наконец-то осознав ограниченность такой тактики и огромные репутационные риски для страны, если что-то пойдет не так.Согласно другой версии, МОССАД не отказывается полностью от наземных террористических операций. Просто сейчас время неудобное. "Мы можем сделать это через один, два или четыре года, и МОССАД знает, как это сделать. Зачем это делать сейчас?" — сказал газете The Washington Post источник в израильском разведывательном сообществе, имея в виду возможность тайного убийства лидеров ХАМАС в любой точке мира.К подобному цинизму мы привыкли, но другое дело, что речь идет не просто о неспровоцированной атаке на государство-посредник, а о куда более сложной схеме.Израиль на протяжении всего конфликта неоднократно и сознательно "выбивал" членов руководства ХАМАС. В МОССАД и Шин-Бет ошибочно, но упорно считают, что все арабские и особенно палестинские организации построены по сугубо вождистскому принципу. Если ты обезглавливаешь эту пирамиду, то организация, по мнению израильского разведывательного сообщества, должна развалиться сама по собой. Эта нелепая уверенность родом из 1950-х годов, когда нечто подобное имело место, особенно в племенном сообществе. Однако сейчас-то век уже XXI, но израильтян ничему жизнь не учит.В Тель-Авиве отказываются признавать изменение структуры палестинского общества и, соответственно, менять разведывательные подходы к нему. В результате МОССАД продолжает проводить курс на физическое устранение руководства ХАМАС, не обращая внимания на то, что на место убитых приходят новые лидеры, которые, может быть, чисто внешне и не харизматичнее предыдущих, однако дело свое знают хорошо.Опять же, в контексте произошедшего в Катаре не хотелось бы преувеличивать роль МОССАД. Даже в Израиле, где деятельность разведки излишне мифологизирована, эта спецслужба не настолько самостоятельна в принятии решений. Она может участвовать в выработке или в дискуссиях (вся израильская политика — это одна большая "дискуссия"), но крайне редко удается продавить свою точку зрения, если против нее выступают как минимум премьер-министр и министр обороны одновременно.Но надо помнить, что формальной целью всего, что происходит сейчас внутри Тель-Авива и на Ближнем Востоке в целом, считается освобождение заложников. При этом одна из ветвей израильской власти считает основным переговорным методом убийство тех, с кем ты должен эти самые переговоры вести. Согласитесь, это несколько странно, поскольку если долго и постоянно убивать переговорщиков, в какой-то момент противоположная сторона просто от этих переговоров откажется. И в какой-то момент это произойдет, несмотря на то что ХАМАС тоже заинтересовано на этом этапе в продолжении переговоров. В Тель-Авиве, видимо, полагают, что заинтересованность палестинцев больше, чем их чувство самосохранения. И они и далее будут продолжать ездить в Катар, надеясь, что пронесет.Однако подобная политика неизбежно приведет к срыву переговорного процесса. И создается впечатление, что в Израиле сейчас постепенно побеждают те силы, которые в принципе не хотели бы мирного завершения кризиса на Ближнем Востоке. Это в первую очередь религиозные партии и крайне правая составляющая, в числе которых не только набившие оскомину Бецалель Смотрич и Итамар Бен Гвир, но и министр обороны Исраэль Кац. То есть та самая группировка, которая в своей политической деятельности отталкивается не от реальной политики возможного, а от талмудистских пророчеств. В такой атмосфере крайне сложно серьезно говорить о стратегическом планировании политической деятельности. А о военной и разведывательной составляющей приходится рассуждать и вовсе только гипотетически.Получается, что мелкие тактические ошибки Израиля типа атаки Катара проистекают не из-за неверной оценки палестинского общества и внутреннего устройства ХАМАС. Так было бы в усредненном европейском обществе, где политика хоть и крайне идеологизирована, но все-таки пока остается в рамках искусства возможного. В Израиле же действия разведки и Министерства обороны подчинены мракобесным религиозным представлениям очень небольшой группы лиц, которая в силу несовершенства самого устройства этого государства получила непропорционально большую власть. И тут не в МОССАД надо что-то исправлять, а в самом Израиле. Иначе мира под оливами не видать.

израиль

катар

тель-авив

2025

