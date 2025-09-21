https://ria.ru/20250921/iran-2043393200.html
СМИ сообщили, где состоятся переговоры Ирана и "евротройки"
СМИ сообщили, где состоятся переговоры Ирана и "евротройки" - РИА Новости, 21.09.2025
СМИ сообщили, где состоятся переговоры Ирана и "евротройки"
Переговоры между Ираном и "евротройкой" на уровне глав МИД состоятся в Нью-Йорке, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 21.09.2025
"ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Переговоры между Ираном и "евротройкой" на уровне глав МИД состоятся в Нью-Йорке, передает иранское агентство Tasnim."Переговоры Ирана с евротройкой пройдут в Нью-Йорке на уровне министров иностранных дел и в присутствии главы евродипломатии госпожи (Кайи) Каллас", - говорится в сообщении.Отмечается, что переговоры могут быть проведены либо в понедельник, либо во вторник.Ранее иранское агентство Nour News сообщало, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи отправился в Вену, где он должен был провести переговоры с "евротройкой". Позже иранский МИД сообщил, что Аракчи в воскресенье вылетел в Нью-Йорк для участия в сессии генассамблеи ООН, при этом не отметив, будет ли министр посещать Вену по дороге в США.Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года.После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
СМИ сообщили, где состоятся переговоры Ирана и "евротройки"
