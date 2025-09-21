Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана отправится на встречу в Вену - РИА Новости, 21.09.2025
18:27 21.09.2025 (обновлено: 19:16 21.09.2025)
Глава МИД Ирана отправится на встречу в Вену
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отправился в Вену, где проведет встречу с представителями "евротройки" (Великобритании, Франции и Германии), передает иранское... РИА Новости, 21.09.2025
иран
в мире
великобритания
вена
аббас аракчи
ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отправился в Вену, где проведет встречу с представителями "евротройки" (Великобритании, Франции и Германии), передает иранское агентство Nour news."Министр иностранных дел Ирана отправился в Вену, он проведет встречу и переговоры с представителями "евротройки", - говорится в сообщении.Отмечается, что в повестку дня визита включены двусторонние переговоры, а также обсуждение вопросов, связанных с отношениями между Ираном и Европой.В то же время официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Аракчи направляется в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. При этом он не уточнил, будет ли министр останавливаться в Вене и будут ли у него там переговоры с "евротройкой".Ранее, как сообщало агентство Рейтер, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани говорил о планах Аракчи встретиться с европейскими коллегами именно в Нью-Йорке.Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года.После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
иран
великобритания
вена
иран, в мире, великобритания, вена, аббас аракчи
Иран, В мире, Великобритания, Вена, Аббас Аракчи
ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отправился в Вену, где проведет встречу с представителями "евротройки" (Великобритании, Франции и Германии), передает иранское агентство Nour news.
"Министр иностранных дел Ирана отправился в Вену, он проведет встречу и переговоры с представителями "евротройки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в повестку дня визита включены двусторонние переговоры, а также обсуждение вопросов, связанных с отношениями между Ираном и Европой.
В то же время официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Аракчи направляется в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. При этом он не уточнил, будет ли министр останавливаться в Вене и будут ли у него там переговоры с "евротройкой".
Ранее, как сообщало агентство Рейтер, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани говорил о планах Аракчи встретиться с европейскими коллегами именно в Нью-Йорке.
Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года.
После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Иран приостановил взаимодействие с МАГАТЭ
20 сентября, 21:05
 
ИранВ миреВеликобританияВенаАббас Аракчи
 
 
