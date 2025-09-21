Рейтинг@Mail.ru
Иран выйдет из ДНЯО при возобновлении санкций, заявил иранский чиновник - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/iran-2043371596.html
Иран выйдет из ДНЯО при возобновлении санкций, заявил иранский чиновник
Иран выйдет из ДНЯО при возобновлении санкций, заявил иранский чиновник - РИА Новости, 21.09.2025
Иран выйдет из ДНЯО при возобновлении санкций, заявил иранский чиновник
Иран не закроет свою ядерную программу, атомная отрасль является государственной необходимостью, после восстановления международных санкций Тегеран первым делом РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T17:52:00+03:00
2025-09-21T17:52:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
израиль
магатэ
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Иран не закроет свою ядерную программу, атомная отрасль является государственной необходимостью, после восстановления международных санкций Тегеран первым делом выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Шахрияр Хейдари. "Ядерная программа Ирана не закроется. Ядерная программа является государственной потребностью. Мы, будучи под санкциями западных стран, безусловно, пострадаем, если не постоим за себя. Поэтому подготовлены пакеты мер для противодействия механизму международных санкций, и Иран, без сомнения, реализует эти меры. Нашим первым практическим шагом станет выход из ДНЯО. Иран имеет на это полное право", - сказал Хейдари. Он также отметил, что Иран неоднократно предупреждал, что в случае активации механизма восстановления международных санкций против Тегерана дальнейшее сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) будет прекращено. "Конечно, согласно фетве верховного лидера, Иран не собирается создавать ядерное оружие, но наша страна обладает всем необходимым научным потенциалом для его производства. Этот потенциал развит внутри страны и не зависит от внешних государств. Мы никогда не стремились к созданию ядерного оружия и предпочитаем мирное использование ядерных технологий, поскольку это является потребностью нашей страны. Но в случае усиления давления Запада или новой агрессии со стороны Израиля мы будем вынуждены прибегнуть ко всем необходимым средствам обороны", - добавил он. В то же время, как отметил Хейдари, одной из стратегий Ирана по противодействию западным санкциям является использование потенциала международного сотрудничества, например взаимодействия с такими влиятельными странами, как Китай и Россия. Ранее Иран предупреждал, что в случае возобновления санкций будет считать отмененным достигнутое с МАГАТЭ в сентябре соглашение, вырабатывающее рамки взаимодействия сторон после ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам, а также учитывающее внутренние законы Ирана, связанные с недоверием к МАГАТЭ. Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
https://ria.ru/20250919/iran-2043074791.html
https://ria.ru/20250920/iran-2043233527.html
иран
тегеран (город)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), израиль, магатэ, оон
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, МАГАТЭ, ООН
Иран выйдет из ДНЯО при возобновлении санкций, заявил иранский чиновник

Хейдари: Иран первым делом выйдет из ДНЯО при возобновлении санкций

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Иран не закроет свою ядерную программу, атомная отрасль является государственной необходимостью, после восстановления международных санкций Тегеран первым делом выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Шахрияр Хейдари.
"Ядерная программа Ирана не закроется. Ядерная программа является государственной потребностью. Мы, будучи под санкциями западных стран, безусловно, пострадаем, если не постоим за себя. Поэтому подготовлены пакеты мер для противодействия механизму международных санкций, и Иран, без сомнения, реализует эти меры. Нашим первым практическим шагом станет выход из ДНЯО. Иран имеет на это полное право", - сказал Хейдари.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Иран считает принятое СБ ООН решение по санкциям незаконным
19 сентября, 19:20
Он также отметил, что Иран неоднократно предупреждал, что в случае активации механизма восстановления международных санкций против Тегерана дальнейшее сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) будет прекращено.
"Конечно, согласно фетве верховного лидера, Иран не собирается создавать ядерное оружие, но наша страна обладает всем необходимым научным потенциалом для его производства. Этот потенциал развит внутри страны и не зависит от внешних государств. Мы никогда не стремились к созданию ядерного оружия и предпочитаем мирное использование ядерных технологий, поскольку это является потребностью нашей страны. Но в случае усиления давления Запада или новой агрессии со стороны Израиля мы будем вынуждены прибегнуть ко всем необходимым средствам обороны", - добавил он.
В то же время, как отметил Хейдари, одной из стратегий Ирана по противодействию западным санкциям является использование потенциала международного сотрудничества, например взаимодействия с такими влиятельными странами, как Китай и Россия.
Ранее Иран предупреждал, что в случае возобновления санкций будет считать отмененным достигнутое с МАГАТЭ в сентябре соглашение, вырабатывающее рамки взаимодействия сторон после ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам, а также учитывающее внутренние законы Ирана, связанные с недоверием к МАГАТЭ.
Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года.
После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Глава МИД Ирана опроверг информацию о переговорах с Уиткоффом
20 сентября, 19:55
 
В миреИранТегеран (город)ИзраильМАГАТЭООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала