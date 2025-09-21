https://ria.ru/20250921/iran-2043371596.html

Иран выйдет из ДНЯО при возобновлении санкций, заявил иранский чиновник

ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Иран не закроет свою ядерную программу, атомная отрасль является государственной необходимостью, после восстановления международных санкций Тегеран первым делом выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Шахрияр Хейдари. "Ядерная программа Ирана не закроется. Ядерная программа является государственной потребностью. Мы, будучи под санкциями западных стран, безусловно, пострадаем, если не постоим за себя. Поэтому подготовлены пакеты мер для противодействия механизму международных санкций, и Иран, без сомнения, реализует эти меры. Нашим первым практическим шагом станет выход из ДНЯО. Иран имеет на это полное право", - сказал Хейдари. Он также отметил, что Иран неоднократно предупреждал, что в случае активации механизма восстановления международных санкций против Тегерана дальнейшее сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) будет прекращено. "Конечно, согласно фетве верховного лидера, Иран не собирается создавать ядерное оружие, но наша страна обладает всем необходимым научным потенциалом для его производства. Этот потенциал развит внутри страны и не зависит от внешних государств. Мы никогда не стремились к созданию ядерного оружия и предпочитаем мирное использование ядерных технологий, поскольку это является потребностью нашей страны. Но в случае усиления давления Запада или новой агрессии со стороны Израиля мы будем вынуждены прибегнуть ко всем необходимым средствам обороны", - добавил он. В то же время, как отметил Хейдари, одной из стратегий Ирана по противодействию западным санкциям является использование потенциала международного сотрудничества, например взаимодействия с такими влиятельными странами, как Китай и Россия. Ранее Иран предупреждал, что в случае возобновления санкций будет считать отмененным достигнутое с МАГАТЭ в сентябре соглашение, вырабатывающее рамки взаимодействия сторон после ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам, а также учитывающее внутренние законы Ирана, связанные с недоверием к МАГАТЭ. Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.

