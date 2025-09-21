Победы и интриги на "Интервидении-2025": как это было

https://ria.ru/20250921/intervidenie-2043309416.html

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Грандиозный музыкальный конкурс "Интервидение-2025" взорвал привычные представления о шоу-бизнесе. Двадцать три страны, двадцать три уникальных культурных кода, сплетенные вместе на одной из самых технологичных сцен мира. Здесь национальные традиции затмили вычурную и пустую попсу, а политические демарши уступили место мощному творческому единению. О том, как проходило красочное музыкальное состязание, какое выступление покорило жюри и стало настоящим режиссерским шедевром, — в материале РИА Новости.Культурные кодыТо, что "Интервидение" станет знаковым и важным событием не только в культурном, но и социальном смысле, было понятно сразу после того, как анонсировали список стран-участниц. Представители 23 государств приехали в Москву, чтобы выступить в грандиозном концерте и продемонстрировать не только свои артистические умения, но и музыкальные решения, отражающие национальную идентичность. Что это, как не пример самого настоящего международного диалога, который ведется на языке культуры?Техника на грани фантастикиВыбор "Live Arena" главной сценой для проведения конкурса точен: пожалуй, сегодня это одна из самых современных площадок не только в нашей стране, но и во всем мире. Гигантский экран, который становится еще одним участником шоу, самые продвинутые технологии в части работы со звуком, светом и видеопроекциями — все это позволило каждому из участников "Интервидения" срежиссировать индивидуальное выступление, отразив все необходимые смыслы. Не зря комментаторы трансляции конкурса порой просили обратить особое внимание не только на само выступление, но и на видеоряд. Каждую страну представляли шикарные гигантские аватары, созданные с использованием дополненной реальности.Главный трендОсновной тенденцией "Интервидения" стало обращение не к законам современного шоу-бизнеса (да и есть ли они?), а к национальным традициям, попыткой представить в музыкальном поле культурный код каждой из выступающих стран. Об этом, кстати, в своем приветственном обращении к участникам говорил и президент России: "Современный мир стремительно меняется, в нем формируется огромный запрос на справедливость, на широкий и равный доступ к плодам социально-экономического и культурного прогресса. Народы имеют право на свободное развитие, на сбережение своей идентичности", — подчеркнул Владимир Путин, и это стало своеобразной красной нитью всего конкурса. А при оглашении результатов решения жюри представитель от России Игорь Матвиенко еще раз обратил внимание на то, что именно в народных корнях, в фолк-музыке — главный тренд, с которым работает современная прогрессивная эстрада.Драма в прямом эфиреНе обошлось и без политического демарша. Буквально за часы до начала конкурса правительство Австралии направило в адрес певицы Vassy от США официальную ноту о запрете выступления в финальном шоу конкурса. Об этом прямо перед предполагаемым ее выступлением сообщил ведущий Алексей Воробьев (у Vassy есть и австралийское, и американское гражданство). Впрочем, это не помешало США остаться полноправным участником конкурса, и член жюри, легендарный рок-вокалист Джо Линн Тернер, голосовал за участников наравне с остальными.Жест Шамана и творческая победа РоссииНеожиданность со знаком плюс последовала после мощного выступления певца Шамана (Shaman). Песня "Прямо по сердцу", написанная Максимом Фадеевым, вполне удалась, исполнение сопровождалось яркими спецэффектами, включая полет над сценой — казалось, что у России есть большие шансы на победу. Но Ярослав Дронов объявил о том, что как представитель страны, принимающей "Интервидение", считает продолжение участия в нем неправильным по отношению к другим вокалистам. А уже тот факт, что Россия приняла такой значимый конкурс, сам по себе говорит о творческой победе. Фанаты Шамана бурно поддержали его решение.Музыкальные открытияЧто касается выступлений, то можно отметить следующее: зачастую коллективные исполнения оказывались любопытнее, чем сольные выходы. Тем более что несколько государств представили специально созданные для "Интервидения-2025" супергруппы. Так было и с Кыргызстаном (трио Nomad — на втором месте по итогам голосования), и с ЮАР, представленной коллективом Mzansi Jikelele. Зрителям явно понравилась их яркая композиция "Home", навеянная недавним прошлым страны и памятью о Нельсоне Манделе.Настоящим музыкальным открытием стал дуэт из Мадагаскара — Дениз и Ди-Лейн исполнили яркую лирическую композицию, продемонстрировав блестящие вокальные техники. Да и мелодически это был один из самых удачных номеров. Интересные аранжировки были и у певицы Нидии Гонгоры из Колумбии, и у Шохруха Ганиева из Узбекистана, исполнявшего попурри из народных песен. Кстати, за него в зале трогательно болела его мама — вообще, личные истории участников "Интервидения" составили важную часть сценария шоу.Красивые историиТак, занявшая третье место певица из Катара Дана Аль-Мир сообщила, что в каждой стране, где она гастролирует, она обязательно покупает гитару. Так она поступила и в России. Более того — все участники "Интервидения" уже расписались на этом инструменте, теперь это важный артефакт. Впрочем, прямо на конкурсе Дане подарили еще и "русскую национальную гитару" — балалайку, певица была в восторге.Сильно выступили Ван Си (Китай), а также Настя Кравченко из Белоруссии. Ее песня "Мотылек" имеет все шансы обосноваться в отечественном радиоэфире.Триумфальный финалЯрчайшим моментом шоу стало выступление нашей "творческой сборной" с попурри из песен, отражающих дух России. Тут пели Дима Билан, Полина Гагарина, Ay Yola, ведущие конкурса Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Не обошлось и без народных мотивов в лице Пелагеи и Татьяны Куртуковой ("Матушка-земля"), и даже одна из главных звезд молодого поколения Клава Кока нежно прошептала куплеты из "Травы у дома".Ну а что же победитель? Певец Дык Фук из Вьетнама представил ярчайшее выступление. Оно продемонстрировало не только его артистическое и вокальное мастерство, но и стало настоящим режиссерским шедевром. Все технические возможности сцены "Live Arena" были использованы на полную мощность, и это практически предопределило победу."Нас миллионы!"Прямо во время эфира было названо и место проведения следующего "Интервидения" — принять его решила Саудовская Аравия. "Мы изначально хотели, чтобы участниками ("Интервидения. — Прим. ред.) были страны БРИКС и их партнеры. <…> Когда об этом конкурсе мы сообщили нашим партнерам, практически сразу большинство из них откликнулись позитивно. Весть об этом разнеслась по всей земле, страны, которые далеки от БРИКС географически, решили выдвинуть своих участников", — сказал Лавров на финальном шоу "Интервидение-2025".В результате конкурс вырос в по-настоящему грандиозное событие, отражающее национальную самобытность всех выступающих и подарившее зрителям несколько часов радости от встречи с новыми именами.В самом конце все участники исполнили на разных языках композицию "Нас миллионы" ("A Million Voices") Полины Гагариной, с ней она успешно выступала на "Евровидении", заняв в 2015 году второе место. Только в этот раз ее пели представители разных континентов. И это стало грандиозным финалом "Интервидения-2025".

