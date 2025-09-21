https://ria.ru/20250921/intervidenie-2043282126.html

В США сравнили "Интервидение" с "Евровидением"

В США сравнили "Интервидение" с "Евровидением" - РИА Новости, 21.09.2025

В США сравнили "Интервидение" с "Евровидением"

Идея международного музыкального конкурса "Интервидение" в противовес "Евровидению" заключается в защите многополярного мира и традиционных ценностей, пишет... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T03:38:00+03:00

2025-09-21T03:38:00+03:00

2025-09-21T15:25:00+03:00

в мире

россия

москва

вьетнам

интервидение – 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043263513_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_6d42ad0761bdd1f734748cc9a23d9254.jpg

МОСКВА, 21 cен — РИА Новости. Идея международного музыкального конкурса "Интервидение" в противовес "Евровидению" заключается в защите многополярного мира и традиционных ценностей, пишет американская газета The Christian Science Monitor.Как отмечает издание, стремление России сделать круг участников "Интервидения" более глобальным, чем на "Евровидении", может быть связано с растущей тенденцией на Западе запрещать российскую культуру под надуманными предлогами."В эпоху холодной войны девизом таких мероприятий были "мир и дружба", тогда как сегодняшняя идея скорее заключается в общих и нелиберальных ценностях в многополярном мире", — говорится в материале.По мнению автора, изначальная идея "Интервидения" заключалась в демонстрации зрителям из стран социалистического лагеря местных талантов, а также настраивании дружеских связей с некоторыми западными странами.Финал конкурса "Интервидение" состоялся в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно.

https://ria.ru/20250921/intervidenie-2043278937.html

https://ria.ru/20250921/druzhba-2043274255.html

россия

москва

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, вьетнам, интервидение – 2025