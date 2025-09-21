Рейтинг@Mail.ru
В США сравнили "Интервидение" с "Евровидением" - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 21.09.2025 (обновлено: 15:25 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/intervidenie-2043282126.html
В США сравнили "Интервидение" с "Евровидением"
В США сравнили "Интервидение" с "Евровидением" - РИА Новости, 21.09.2025
В США сравнили "Интервидение" с "Евровидением"
Идея международного музыкального конкурса "Интервидение" в противовес "Евровидению" заключается в защите многополярного мира и традиционных ценностей, пишет... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T03:38:00+03:00
2025-09-21T15:25:00+03:00
в мире
россия
москва
вьетнам
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043263513_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_6d42ad0761bdd1f734748cc9a23d9254.jpg
МОСКВА, 21 cен — РИА Новости. Идея международного музыкального конкурса "Интервидение" в противовес "Евровидению" заключается в защите многополярного мира и традиционных ценностей, пишет американская газета The Christian Science Monitor.Как отмечает издание, стремление России сделать круг участников "Интервидения" более глобальным, чем на "Евровидении", может быть связано с растущей тенденцией на Западе запрещать российскую культуру под надуманными предлогами."В эпоху холодной войны девизом таких мероприятий были "мир и дружба", тогда как сегодняшняя идея скорее заключается в общих и нелиберальных ценностях в многополярном мире", — говорится в материале.По мнению автора, изначальная идея "Интервидения" заключалась в демонстрации зрителям из стран социалистического лагеря местных талантов, а также настраивании дружеских связей с некоторыми западными странами.Финал конкурса "Интервидение" состоялся в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно.
https://ria.ru/20250921/intervidenie-2043278937.html
https://ria.ru/20250921/druzhba-2043274255.html
россия
москва
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043263513_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_38c22d8c4dede13ece8431befe45d66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, вьетнам, интервидение – 2025
В мире, Россия, Москва, Вьетнам, Интервидение – 2025
В США сравнили "Интервидение" с "Евровидением"

СSM: смысл "Интервидения" состоит в защите многополярного мира и традиций

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЯрослав Дронов выступает на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве
Ярослав Дронов выступает на международном музыкальном конкурсе Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ярослав Дронов выступает на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 cен — РИА Новости. Идея международного музыкального конкурса "Интервидение" в противовес "Евровидению" заключается в защите многополярного мира и традиционных ценностей, пишет американская газета The Christian Science Monitor.
Как отмечает издание, стремление России сделать круг участников "Интервидения" более глобальным, чем на "Евровидении", может быть связано с растущей тенденцией на Западе запрещать российскую культуру под надуманными предлогами.
Ярослав Дронов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на международном музыкальном конкурсе Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Мизулина прокомментировала итоги "Интервидения"
02:26
"В эпоху холодной войны девизом таких мероприятий были "мир и дружба", тогда как сегодняшняя идея скорее заключается в общих и нелиберальных ценностях в многополярном мире", — говорится в материале.
По мнению автора, изначальная идея "Интервидения" заключалась в демонстрации зрителям из стран социалистического лагеря местных талантов, а также настраивании дружеских связей с некоторыми западными странами.
Финал конкурса "Интервидение" состоялся в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно.
Дык Фук - победитель международного музыкального конкурса Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Посол России в Венесуэле прокомментировал итоги "Интервидения"
00:57
 
В миреРоссияМоскваВьетнамИнтервидение – 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала