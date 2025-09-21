Мизулина прокомментировала итоги "Интервидения"

Рейтинг@Mail.ru
02:26 21.09.2025 (обновлено: 03:54 21.09.2025)
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, комментируя победу представителя Вьетнама Дык Фука в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", заявила, что хотя победителем стал Вьетнам, истинной победой можно считать единение всего "традиционного" мира. Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно. "Победил Вьетнам, но победили мы все. Мы - это весь нормальный и традиционный мир. Миллиарды людей, которые не хотят видеть грязь и извращения с экранов. Люди, которые устали от мужиков, переодетых в платья. От всего этого абсурда", - написала она в своем Telegram-канале. Мизулина подчеркнула, что на конкурсе выступали исполнители, которые пели от сердца, а не пытались прославиться за счет "дешевого эпатажа". "Сегодня на конкурсе было много сильных и ярких исполнителей. Исполнителей, которые пели от сердца, не пытаясь сделать себе имя на дешевом эпатаже. Мы стали свидетелями невероятно красивого шоу. Фантастической картинки в телевизионной трансляции. Единения традиционных ценностей всего мира во всем многообразии его культур. Россия задала очень высокую планку", - добавила Мизулина. Следующий конкурс пройдет в Саудовской Аравии, что, по ее мнению, будет способствовать росту и развитию этого культурного события. "Россия, несмотря на невероятные сложности со всех сторон, стала инициатором глобального музыкального конкурса, альтернативного культурной экспансии насквозь прогнившей западной идее. Сегодня мы увидели большую Победу России. Идеологическую победу. Я горжусь", - сказала она.
Вьетнамский исполнитель Дык Фук демонстрирует публике приз за победу в конкурсе "Интервидение"
Ярослав Дронов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, комментируя победу представителя Вьетнама Дык Фука в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", заявила, что хотя победителем стал Вьетнам, истинной победой можно считать единение всего "традиционного" мира.
Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно.
"Победил Вьетнам, но победили мы все. Мы - это весь нормальный и традиционный мир. Миллиарды людей, которые не хотят видеть грязь и извращения с экранов. Люди, которые устали от мужиков, переодетых в платья. От всего этого абсурда", - написала она в своем Telegram-канале.
Мизулина подчеркнула, что на конкурсе выступали исполнители, которые пели от сердца, а не пытались прославиться за счет "дешевого эпатажа".
"Сегодня на конкурсе было много сильных и ярких исполнителей. Исполнителей, которые пели от сердца, не пытаясь сделать себе имя на дешевом эпатаже. Мы стали свидетелями невероятно красивого шоу. Фантастической картинки в телевизионной трансляции. Единения традиционных ценностей всего мира во всем многообразии его культур. Россия задала очень высокую планку", - добавила Мизулина.
Следующий конкурс пройдет в Саудовской Аравии, что, по ее мнению, будет способствовать росту и развитию этого культурного события.
"Россия, несмотря на невероятные сложности со всех сторон, стала инициатором глобального музыкального конкурса, альтернативного культурной экспансии насквозь прогнившей западной идее. Сегодня мы увидели большую Победу России. Идеологическую победу. Я горжусь", - сказала она.
Певец Shaman поздравил победителя конкурса "Интервидение"
