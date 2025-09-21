https://ria.ru/20250921/intervidenie-2043274168.html
Победитель "Интервидения" высоко оценил выступление певца Shaman
Победитель "Интервидения" высоко оценил выступление певца Shaman - РИА Новости, 21.09.2025
Победитель "Интервидения" высоко оценил выступление певца Shaman
Вьетнамский исполнитель Дык Фук, победивший на "Интервидении", считает, что шансов на первое место было бы меньше, если бы российский конкурсант Shaman не... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T00:53:00+03:00
2025-09-21T00:53:00+03:00
2025-09-21T09:51:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
shaman (ярослав дронов)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043299103_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_90827a26c5b1b030027f1998d3064b78.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вьетнамский исполнитель Дык Фук, победивший на "Интервидении", считает, что шансов на первое место было бы меньше, если бы российский конкурсант Shaman не отказался от борьбы."Если бы Shaman продолжил свое участие, наверное, у меня было бы меньше шансов на победу. Он очень сильный конкурсант", - сказал победитель журналистам после конкурса.Вьетнамский исполнитель добавил, что ему очень нравится песня, с которой выступил Shaman, и то, как у российского певца поставлен голос.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представлял РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступало информационным партнером конкурса.
https://ria.ru/20250921/druzhba-2043274255.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043299103_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_28c97ab82420b84e62c5e4bca8732abb.jpg
Вьетнамский исполнитель Дык Фук демонстрирует публике приз за победу в конкурсе "Интервидение"
=d89dd Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-09-21T00:53
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московская область (подмосковье), shaman (ярослав дронов) , владимир путин
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), SHAMAN (Ярослав Дронов) , Владимир Путин
Победитель "Интервидения" высоко оценил выступление певца Shaman
Дык Фук высоко оценил представителя России Shaman на "Интервидении"