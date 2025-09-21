Рейтинг@Mail.ru
Победитель "Интервидения" высоко оценил выступление певца Shaman - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 21.09.2025 (обновлено: 09:51 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/intervidenie-2043274168.html
Победитель "Интервидения" высоко оценил выступление певца Shaman
Победитель "Интервидения" высоко оценил выступление певца Shaman - РИА Новости, 21.09.2025
Победитель "Интервидения" высоко оценил выступление певца Shaman
Вьетнамский исполнитель Дык Фук, победивший на "Интервидении", считает, что шансов на первое место было бы меньше, если бы российский конкурсант Shaman не... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T00:53:00+03:00
2025-09-21T09:51:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
shaman (ярослав дронов)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043299103_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_90827a26c5b1b030027f1998d3064b78.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вьетнамский исполнитель Дык Фук, победивший на "Интервидении", считает, что шансов на первое место было бы меньше, если бы российский конкурсант Shaman не отказался от борьбы."Если бы Shaman продолжил свое участие, наверное, у меня было бы меньше шансов на победу. Он очень сильный конкурсант", - сказал победитель журналистам после конкурса.Вьетнамский исполнитель добавил, что ему очень нравится песня, с которой выступил Shaman, и то, как у российского певца поставлен голос.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представлял РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступало информационным партнером конкурса.
https://ria.ru/20250921/druzhba-2043274255.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вьетнамский исполнитель Дык Фук демонстрирует публике приз за победу в конкурсе "Интервидение"
=d89dd Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-09-21T00:53
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043299103_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_28c97ab82420b84e62c5e4bca8732abb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, московская область (подмосковье), shaman (ярослав дронов) , владимир путин
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), SHAMAN (Ярослав Дронов) , Владимир Путин
Победитель "Интервидения" высоко оценил выступление певца Shaman

Дык Фук высоко оценил представителя России Shaman на "Интервидении"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯрослав Дронов выступает на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве
Ярослав Дронов выступает на международном музыкальном конкурсе Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Ярослав Дронов выступает на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вьетнамский исполнитель Дык Фук, победивший на "Интервидении", считает, что шансов на первое место было бы меньше, если бы российский конкурсант Shaman не отказался от борьбы.
"Если бы Shaman продолжил свое участие, наверное, у меня было бы меньше шансов на победу. Он очень сильный конкурсант", - сказал победитель журналистам после конкурса.
Вьетнамский исполнитель добавил, что ему очень нравится песня, с которой выступил Shaman, и то, как у российского певца поставлен голос.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представлял РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступало информационным партнером конкурса.
Дык Фук - победитель международного музыкального конкурса Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Посол России в Венесуэле прокомментировал итоги "Интервидения"
00:57
 
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)SHAMAN (Ярослав Дронов)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала