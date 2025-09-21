Киргизия и Катар вошли в тройку победителей "Интервидения"
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТрио "NOMAD" выступает на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Второе и третье места на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" заняли Киргизия и Катар соответственно, следует из данных сводной таблицы.
Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве.
"Вьетнам - 422. Кыргызстан - 373. Катар - 369", - написано в таблице.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДана Аль-Мир выступает на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".