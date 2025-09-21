Победителем первого "Интервидения" стал представитель Вьетнама

https://ria.ru/20250921/intervidenie-2043272639.html
2025-09-21T00:33:00+03:00
2025-09-21T00:33:00+03:00
2025-09-21T11:26:00+03:00
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Победителем первого международного музыкального конкурса "Интервидение" стал представитель Вьетнама Дык Фук."Победил Дык Фук, Вьетнам", — заявил член жюри от России Игорь Матвиенко во время подведения итогов.Согласно данным из сводной таблицы голосования, вьетнамский исполнитель набрал 422 балла. Второе место заняло трио Nomad из Киргизии (373 балла), третье — представительница Катара Даны Аль-Мир (369 баллов).Финал "Интервидения" состоялся в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. Открывали концерт посол конкурса Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре".Перед началом мероприятия к его гостям и участникам обратился Владимир Путин. Он пожелал им успехов и чувства поддержки зрителей. Президент назвал финал "Интервидения" одним из наиболее ожидаемых культурных событий года и выразил уверенность, что оно станет одним из самых узнаваемых и любимых конкурсов во всем мире.Представитель России Shaman выступил под девятым номером, исполнив песню "Прямо по сердцу". При этом он попросил не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства не претендует на победу.Изначально в "Интервидении" должны были принять участие артисты из 23 стран, но в последний момент представительница США Vassy не смогла выступить из-за давления со стороны правительства Австралии. Тем не менее Штаты остались полноправным участником конкурса: в составе жюри был американский певец Джо Линн Тернер.В финале все конкурсанты исполнили песню "Million Voices". С этой композицией Полина Гагарина представляла Россию на "Евровидении" в 2015 году и заняла второе место.В следующем году "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса.
Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение" стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" стартовал на Live Арене, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт открыли Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре".
Shaman попросил членов жюри "Интервидения" на оценивать его выступление на конкурсе: по законам гостеприимства он не претендует на победу
Певица Vassy из США не сможет принять участие в финале конкурса "Интервидение", сообщил ведущий
Каждый участник исполнил строчки песни на своем родном языке. С песней Million Voices Полина Гагарина представляла Россию на "Евровидении" в 2015 году и заняла второе место.
