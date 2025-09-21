Рейтинг@Mail.ru
Индия в июле нарастила импорт российских удобрений - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/indija-2043293366.html
Индия в июле нарастила импорт российских удобрений
Индия в июле нарастила импорт российских удобрений - РИА Новости, 21.09.2025
Индия в июле нарастила импорт российских удобрений
Индия в июле нарастила импорт российских удобрений до максимума с середины 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T08:53:00+03:00
2025-09-21T08:53:00+03:00
экономика
индия
россия
саудовская аравия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:259:3071:1986_1920x0_80_0_0_70084fb26715b7a46d13e7621a2c7940.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Индия в июле нарастила импорт российских удобрений до максимума с середины 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Так, в середине лета российские компании отгрузили на индийский рынок удобрений на 280,9 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше уровня годом ранее. Это стало максимальным значением российского экспорта с июня 2023 года, когда стоимость поставок составила 282 миллиона долларов. С начала года продажи российских удобрений Индии увеличились в 1,4 раза по сравнению с январем-июлем прошлого года, достигнув 1,3 миллиарда долларов. Россия остается основным поставщиком удобрений на индийский рынок. Ближайший конкурент - Саудовская Аравия, которая за первые семь месяцев года поставила их на 885 миллионов долларов, что в 1,4 раза больше уровня годом ранее. В тройку также входит Марокко, откуда индийский импорт вырос в 2,1 раза, до 578 миллионов долларов.
https://ria.ru/20250918/udobrenie-2042852959.html
индия
россия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b06d0b0c0eac46e5b53c0609d3af2dbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индия, россия, саудовская аравия
Экономика, Индия, Россия, Саудовская Аравия
Индия в июле нарастила импорт российских удобрений

Индия нарастила импорт российских удобрений до максимума с середины 2023 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Индия в июле нарастила импорт российских удобрений до максимума с середины 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Так, в середине лета российские компании отгрузили на индийский рынок удобрений на 280,9 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше уровня годом ранее. Это стало максимальным значением российского экспорта с июня 2023 года, когда стоимость поставок составила 282 миллиона долларов.
С начала года продажи российских удобрений Индии увеличились в 1,4 раза по сравнению с январем-июлем прошлого года, достигнув 1,3 миллиарда долларов.
Россия остается основным поставщиком удобрений на индийский рынок. Ближайший конкурент - Саудовская Аравия, которая за первые семь месяцев года поставила их на 885 миллионов долларов, что в 1,4 раза больше уровня годом ранее. В тройку также входит Марокко, откуда индийский импорт вырос в 2,1 раза, до 578 миллионов долларов.
Удобрения - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Россиян предупредили об опасности популярного удобрения
18 сентября, 23:11
 
ЭкономикаИндияРоссияСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала