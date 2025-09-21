https://ria.ru/20250921/indija-2043293366.html

Индия в июле нарастила импорт российских удобрений

Индия в июле нарастила импорт российских удобрений - РИА Новости, 21.09.2025

Индия в июле нарастила импорт российских удобрений

Индия в июле нарастила импорт российских удобрений до максимума с середины 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T08:53:00+03:00

2025-09-21T08:53:00+03:00

2025-09-21T08:53:00+03:00

экономика

индия

россия

саудовская аравия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:259:3071:1986_1920x0_80_0_0_70084fb26715b7a46d13e7621a2c7940.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Индия в июле нарастила импорт российских удобрений до максимума с середины 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Так, в середине лета российские компании отгрузили на индийский рынок удобрений на 280,9 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше уровня годом ранее. Это стало максимальным значением российского экспорта с июня 2023 года, когда стоимость поставок составила 282 миллиона долларов. С начала года продажи российских удобрений Индии увеличились в 1,4 раза по сравнению с январем-июлем прошлого года, достигнув 1,3 миллиарда долларов. Россия остается основным поставщиком удобрений на индийский рынок. Ближайший конкурент - Саудовская Аравия, которая за первые семь месяцев года поставила их на 885 миллионов долларов, что в 1,4 раза больше уровня годом ранее. В тройку также входит Марокко, откуда индийский импорт вырос в 2,1 раза, до 578 миллионов долларов.

https://ria.ru/20250918/udobrenie-2042852959.html

индия

россия

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, индия, россия, саудовская аравия