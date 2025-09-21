https://ria.ru/20250921/indija-2043293366.html
Индия в июле нарастила импорт российских удобрений
Индия в июле нарастила импорт российских удобрений - РИА Новости, 21.09.2025
Индия в июле нарастила импорт российских удобрений
Индия в июле нарастила импорт российских удобрений до максимума с середины 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и... РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Индия в июле нарастила импорт российских удобрений до максимума с середины 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Так, в середине лета российские компании отгрузили на индийский рынок удобрений на 280,9 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше уровня годом ранее. Это стало максимальным значением российского экспорта с июня 2023 года, когда стоимость поставок составила 282 миллиона долларов. С начала года продажи российских удобрений Индии увеличились в 1,4 раза по сравнению с январем-июлем прошлого года, достигнув 1,3 миллиарда долларов. Россия остается основным поставщиком удобрений на индийский рынок. Ближайший конкурент - Саудовская Аравия, которая за первые семь месяцев года поставила их на 885 миллионов долларов, что в 1,4 раза больше уровня годом ранее. В тройку также входит Марокко, откуда индийский импорт вырос в 2,1 раза, до 578 миллионов долларов.
