Щеголев оценил итоги выборов губернатора Курской области
15:33 21.09.2025 (обновлено: 15:52 21.09.2025)
Щеголев оценил итоги выборов губернатора Курской области
политика
игорь щеголев
александр хинштейн
КУРСК, 21 сен - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в центральном федеральном округе Игорь Щёголев заявил, что избранному губернатору Курской области Александру Хинштейну удалось выстроить открытый и честный диалог с курянами и оперативно решать их проблемы. Церемония вступления Хинштейна в должность губернатора Курской области состоялась в Курске в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. "Результаты выборов – это показатель высокого доверия и надежды людей на вас как на ответственного и профессионального политика, руководителя, способного эффективно осуществлять антикризисное управление в регионе. Президент страны на встрече с вами просил обратить внимание на выстраивание контактов с жителями и выяснение тех заброшенностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются. Вам удалось выстроить открытый и честный диалог с жителями, максимально оперативно решать их проблемы, особенно в приграничных районах Курской области", - заявил Щёголев на торжественной церемонии вступления Хинштейна в должность губернатора региона. Он добавил, что наряду с первоочередной помощью жителям, сделаны важные шаги для дальнейшего социально-экономического развития региона.
Новости
политика, игорь щеголев, александр хинштейн
Политика, Игорь Щеголев, Александр Хинштейн
Политика Игорь Щеголев Александр Хинштейн
 
 
