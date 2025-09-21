Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о штрафах за сбор грибов - РИА Новости, 21.09.2025
02:28 21.09.2025 (обновлено: 05:51 21.09.2025)
Россиян предупредили о штрафах за сбор грибов
Россиянам за сбор грибов в заповедниках, национальных парках и других особо охраняемых природных территориях грозит штраф до четырех тысяч рублей, рассказал РИА РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россиянам за сбор грибов в заповедниках, национальных парках и других особо охраняемых природных территориях грозит штраф до четырех тысяч рублей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. "В лесах Москвы и Подмосковья продолжается "грибной сезон" – теплая осень делает свое дело, например, опят полно. Но к сбору грибов важно подходить с умом. Во-первых, необходимо четко понимать, в каком месте вы планируете собирать грибы. Сбор грибов в заповедниках, национальных парках и на других особо охраняемых природных территориях может повлечь административный штраф в рамках статьи 8.39 КоАП РФ. На физлиц – в размере от трех до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, на юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей", — сказал Колунов. Парламентарий отметил, что если речь идет о сборе краснокнижных грибов, то при доказанности умысла гражданам может грозить ответственность по статье УК РФ 260.1. "Самое строгое наказание по этой статье – лишение свободы сроком от 6 до 9 лет со штрафом в размере от 1,5 до 3 миллионов рублей. Перечень особо ценных грибов устанавливает правительство РФ и регионы", — подчеркнул он. Колунов добавил, что суть таких строгих мер заключается в том, чтобы постараться сохранить биоразнообразие России и защитить уникальные виды флоры, которые находятся под угрозой исчезновения. "Так что, если вы не разбираетесь в грибах – найдите опытного компаньона или вовсе не рискуйте", — заключил он.
россия, москва, московская область (подмосковье), сергей колунов, госдума рф, общество
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Колунов, Госдума РФ, Общество
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россиянам за сбор грибов в заповедниках, национальных парках и других особо охраняемых природных территориях грозит штраф до четырех тысяч рублей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
"В лесах Москвы и Подмосковья продолжается "грибной сезон" – теплая осень делает свое дело, например, опят полно. Но к сбору грибов важно подходить с умом. Во-первых, необходимо четко понимать, в каком месте вы планируете собирать грибы. Сбор грибов в заповедниках, национальных парках и на других особо охраняемых природных территориях может повлечь административный штраф в рамках статьи 8.39 КоАП РФ. На физлиц – в размере от трех до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, на юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей", — сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что если речь идет о сборе краснокнижных грибов, то при доказанности умысла гражданам может грозить ответственность по статье УК РФ 260.1.
"Самое строгое наказание по этой статье – лишение свободы сроком от 6 до 9 лет со штрафом в размере от 1,5 до 3 миллионов рублей. Перечень особо ценных грибов устанавливает правительство РФ и регионы", — подчеркнул он.
Колунов добавил, что суть таких строгих мер заключается в том, чтобы постараться сохранить биоразнообразие России и защитить уникальные виды флоры, которые находятся под угрозой исчезновения.
"Так что, если вы не разбираетесь в грибах – найдите опытного компаньона или вовсе не рискуйте", — заключил он.
