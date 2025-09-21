https://ria.ru/20250921/gretsija-2043301275.html

СМИ узнали о позиции Греции по палестинскому вопросу

СМИ узнали о позиции Греции по палестинскому вопросу

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Греция поддерживает создание палестинского государства, однако считает, что его признание на данный момент не принесёт пользы, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного греческого чиновника. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Палестину на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Ожидается, что Великобритания в воскресенье признает государственность Палестины, а затем сделает соответствующее официальное заявление на полях Генассамблеи ООН 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. "Мы безоговорочно поддерживаем создание палестинского государства. Однако мы считаем, что одностороннее признание на данный момент не принесёт никакой пользы", - приводит слова чиновника издание. Палестину признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство государства в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

