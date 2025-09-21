Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о позиции Греции по палестинскому вопросу - РИА Новости, 21.09.2025
09:39 21.09.2025
СМИ узнали о позиции Греции по палестинскому вопросу
СМИ узнали о позиции Греции по палестинскому вопросу
Греция поддерживает создание палестинского государства, однако считает, что его признание на данный момент не принесёт пользы, сообщает издание Politico со... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T09:39:00+03:00
2025-09-21T09:39:00+03:00
в мире
палестина
сша
россия
эммануэль макрон
оон
politico
генеральная ассамблея оон
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Греция поддерживает создание палестинского государства, однако считает, что его признание на данный момент не принесёт пользы, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного греческого чиновника. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Палестину на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Ожидается, что Великобритания в воскресенье признает государственность Палестины, а затем сделает соответствующее официальное заявление на полях Генассамблеи ООН 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. "Мы безоговорочно поддерживаем создание палестинского государства. Однако мы считаем, что одностороннее признание на данный момент не принесёт никакой пользы", - приводит слова чиновника издание. Палестину признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство государства в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
палестина
сша
россия
в мире, палестина, сша, россия, эммануэль макрон, оон, politico, генеральная ассамблея оон
В мире, Палестина, США, Россия, Эммануэль Макрон, ООН, Politico, Генеральная Ассамблея ООН
СМИ узнали о позиции Греции по палестинскому вопросу

Politico: Греция считает, что признание Палестины сейчас не принесет пользы

CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flagsФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flags
Флаги Палестины. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Греция поддерживает создание палестинского государства, однако считает, что его признание на данный момент не принесёт пользы, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного греческого чиновника.
Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Палестину на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Ожидается, что Великобритания в воскресенье признает государственность Палестины, а затем сделает соответствующее официальное заявление на полях Генассамблеи ООН 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Эксперты назвали признание Палестины на ГА ООН символическим шагом
08:34
"Мы безоговорочно поддерживаем создание палестинского государства. Однако мы считаем, что одностороннее признание на данный момент не принесёт никакой пользы", - приводит слова чиновника издание.
Палестину признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство государства в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Лондон - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Британия в воскресенье признает государственность Палестины
00:05
 
