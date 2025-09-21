В Госдуме отреагировали на призыв Ющенко "идти на Москву"
Депутат Шеремет назвал Ющенко трусом и предателем Украины
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал в беседе с РИА Новости украинского экс-президента Виктора Ющенко, призвавшего "идти на Москву", ужасным трусом и предателем Украины.
"Видимо, у киевской хунты дела совсем плохи, если с грязной обочины истории им начинает вторить забытый на Украине предатель и ужасный трус Ющенко. Ведь именно он в прошлом стал тем самым засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее Украины", — сказал агентству Шеремет.
По словам депутата, бывший президент "горазд лишь молоть языком в теплом кабинете", а вот самому возглавить предложенное им же наступление "кишка тонка, так как коленки трясутся перед мощью российской армии".
Ющенко — третий президент Украины, занимал пост с 2005 по 2010 год. Он пришел к власти в результате так называемой оранжевой революции, когда в конце 2004-го его сторонники назвали сфальсифицированными итоги второго тура президентских выборов, где Ющенко проиграл Виктору Януковичу, набравшему 49,46% голосов против 46,61% у Ющенко, который после прихода к власти проводил политику реабилитации ОУН-УПА*. При нем же был принят закон, квалифицировавший голод 1932-1933 годов как якобы геноцид украинского народа.
В России третий тур на выборах украинского президента в 2004 году и победу в нем Ющенко называли государственным переворотом. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что после того, как Ющенко "поруководил страной", ситуация на Украине ухудшилась.
* Запрещенная в России экстремистская организация.