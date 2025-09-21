https://ria.ru/20250921/gosduma-2043282834.html

В Госдуме отреагировали на призыв Ющенко "идти на Москву"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал в беседе с РИА Новости украинского экс-президента Виктора Ющенко, призвавшего "идти на Москву", ужасным трусом и предателем Украины.В субботу Ющенко призвал Украину, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоком экономическом и демографическом кризисе, стать "бронежилетом Европы", а также не останавливаться на границах 1991 года и "идти на Москву"."Видимо, у киевской хунты дела совсем плохи, если с грязной обочины истории им начинает вторить забытый на Украине предатель и ужасный трус Ющенко. Ведь именно он в прошлом стал тем самым засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее Украины", — сказал агентству Шеремет. По словам депутата, бывший президент "горазд лишь молоть языком в теплом кабинете", а вот самому возглавить предложенное им же наступление "кишка тонка, так как коленки трясутся перед мощью российской армии".Ющенко — третий президент Украины, занимал пост с 2005 по 2010 год. Он пришел к власти в результате так называемой оранжевой революции, когда в конце 2004-го его сторонники назвали сфальсифицированными итоги второго тура президентских выборов, где Ющенко проиграл Виктору Януковичу, набравшему 49,46% голосов против 46,61% у Ющенко, который после прихода к власти проводил политику реабилитации ОУН-УПА*. При нем же был принят закон, квалифицировавший голод 1932-1933 годов как якобы геноцид украинского народа. В России третий тур на выборах украинского президента в 2004 году и победу в нем Ющенко называли государственным переворотом. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что после того, как Ющенко "поруководил страной", ситуация на Украине ухудшилась.* Запрещенная в России экстремистская организация.

