Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме отреагировали на призыв Ющенко "идти на Москву" - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:28 21.09.2025 (обновлено: 15:49 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/gosduma-2043282834.html
В Госдуме отреагировали на призыв Ющенко "идти на Москву"
В Госдуме отреагировали на призыв Ющенко "идти на Москву" - РИА Новости, 21.09.2025
В Госдуме отреагировали на призыв Ющенко "идти на Москву"
Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал в беседе с РИА Новости украинского экс-президента Виктора Ющенко,... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T04:28:00+03:00
2025-09-21T15:49:00+03:00
в мире
украина
россия
виктор ющенко
михаил шеремет
виктор янукович
украинская повстанческая армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал в беседе с РИА Новости украинского экс-президента Виктора Ющенко, призвавшего "идти на Москву", ужасным трусом и предателем Украины.В субботу Ющенко призвал Украину, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоком экономическом и демографическом кризисе, стать "бронежилетом Европы", а также не останавливаться на границах 1991 года и "идти на Москву"."Видимо, у киевской хунты дела совсем плохи, если с грязной обочины истории им начинает вторить забытый на Украине предатель и ужасный трус Ющенко. Ведь именно он в прошлом стал тем самым засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее Украины", — сказал агентству Шеремет. По словам депутата, бывший президент "горазд лишь молоть языком в теплом кабинете", а вот самому возглавить предложенное им же наступление "кишка тонка, так как коленки трясутся перед мощью российской армии".Ющенко — третий президент Украины, занимал пост с 2005 по 2010 год. Он пришел к власти в результате так называемой оранжевой революции, когда в конце 2004-го его сторонники назвали сфальсифицированными итоги второго тура президентских выборов, где Ющенко проиграл Виктору Януковичу, набравшему 49,46% голосов против 46,61% у Ющенко, который после прихода к власти проводил политику реабилитации ОУН-УПА*. При нем же был принят закон, квалифицировавший голод 1932-1933 годов как якобы геноцид украинского народа. В России третий тур на выборах украинского президента в 2004 году и победу в нем Ющенко называли государственным переворотом. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что после того, как Ющенко "поруководил страной", ситуация на Украине ухудшилась.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250909/koalitsiya-2040622736.html
https://ria.ru/20250921/rossiya-2043279881.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, виктор ющенко, михаил шеремет, виктор янукович, украинская повстанческая армия
В мире, Украина, Россия, Виктор Ющенко, Михаил Шеремет, Виктор Янукович, Украинская повстанческая армия
В Госдуме отреагировали на призыв Ющенко "идти на Москву"

Депутат Шеремет назвал Ющенко трусом и предателем Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал в беседе с РИА Новости украинского экс-президента Виктора Ющенко, призвавшего "идти на Москву", ужасным трусом и предателем Украины.
В субботу Ющенко призвал Украину, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоком экономическом и демографическом кризисе, стать "бронежилетом Европы", а также не останавливаться на границах 1991 года и "идти на Москву".
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
"Коалиция желающих" тормозит переговоры по Украине, заявил Азаров
9 сентября, 11:08
"Видимо, у киевской хунты дела совсем плохи, если с грязной обочины истории им начинает вторить забытый на Украине предатель и ужасный трус Ющенко. Ведь именно он в прошлом стал тем самым засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее Украины", — сказал агентству Шеремет.
По словам депутата, бывший президент "горазд лишь молоть языком в теплом кабинете", а вот самому возглавить предложенное им же наступление "кишка тонка, так как коленки трясутся перед мощью российской армии".
Ющенко — третий президент Украины, занимал пост с 2005 по 2010 год. Он пришел к власти в результате так называемой оранжевой революции, когда в конце 2004-го его сторонники назвали сфальсифицированными итоги второго тура президентских выборов, где Ющенко проиграл Виктору Януковичу, набравшему 49,46% голосов против 46,61% у Ющенко, который после прихода к власти проводил политику реабилитации ОУН-УПА*. При нем же был принят закон, квалифицировавший голод 1932-1933 годов как якобы геноцид украинского народа.
В России третий тур на выборах украинского президента в 2004 году и победу в нем Ющенко называли государственным переворотом. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что после того, как Ющенко "поруководил страной", ситуация на Украине ухудшилась.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Пушков прокомментировал слова Стубба о гарантиях безопасности для Украины
02:57
 
В миреУкраинаРоссияВиктор ЮщенкоМихаил ШереметВиктор ЯнуковичУкраинская повстанческая армия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала