Кандидат от АдГ Пауль оспорит недопуск к выборам мэра Людвигсхафена

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Отстраненный от выборов кандидат в мэры немецкого города Людвигсхафена от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йоахим Пауль пообещал оспорить результаты прошедшего в воскресенье голосования. В августе избирком не допустил Пауля до выборов якобы из-за сомнений в его приверженности демократии, сообщал портал Ludwigshafen24. "Мы твердо намерены оспорить результаты выборов. Мои адвокаты должны уточнить, после первого тура или после второго", - заявил Пауль агентству DPA. Состоявшиеся в воскресенье выборы в Людвигсхафене, втором по величине городе немецкой земли Рейнланд-Пфальц, не выявили победителя, потому что ни один кандидат не набрал более 50% голосов, теперь имя нового мэра станет известно после второго тура через три недели, говорится в статье. "Только 29,3% жителей Людвигсхафена приняли участие в выборах мэра, от которых был отстранен кандидат от АдГ Йоахим Пауль. Демократия живет за счет свободы выбора, но гражданам ее просто не оставили", - заметила лидер партии на федеральном уровне Алиса Вайдель в публикации в социальной сети X. В августе издание Nuis сообщило, что одной из причин, по которой политика не допустили до выборов, стали его высказывания о консервативности знаменитого романа английского писателя Джона Толкина "Властелин колец". Также в докладе приведен, например, комментарий Пауля о фильме "Хаген. В долине Нибелунгов", в котором политик хвалит вернувшийся интерес киноиндустрии к германскому эпосу. Земельное отделение партии АдГ ранее обвинило власти в нарушении принципа равного обращения с партиями и "нападении" на демократию.

Наталья Макарова

