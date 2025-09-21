Рейтинг@Mail.ru
Кандидат от АдГ Пауль оспорит недопуск к выборам мэра Людвигсхафена - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/germaniya-2043412244.html
Кандидат от АдГ Пауль оспорит недопуск к выборам мэра Людвигсхафена
Кандидат от АдГ Пауль оспорит недопуск к выборам мэра Людвигсхафена - РИА Новости, 21.09.2025
Кандидат от АдГ Пауль оспорит недопуск к выборам мэра Людвигсхафена
Отстраненный от выборов кандидат в мэры немецкого города Людвигсхафена от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йоахим Пауль пообещал оспорить... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T23:48:00+03:00
2025-09-21T23:48:00+03:00
в мире
рейнланд-пфальц
алиса вайдель
джон толкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Отстраненный от выборов кандидат в мэры немецкого города Людвигсхафена от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йоахим Пауль пообещал оспорить результаты прошедшего в воскресенье голосования. В августе избирком не допустил Пауля до выборов якобы из-за сомнений в его приверженности демократии, сообщал портал Ludwigshafen24. "Мы твердо намерены оспорить результаты выборов. Мои адвокаты должны уточнить, после первого тура или после второго", - заявил Пауль агентству DPA. Состоявшиеся в воскресенье выборы в Людвигсхафене, втором по величине городе немецкой земли Рейнланд-Пфальц, не выявили победителя, потому что ни один кандидат не набрал более 50% голосов, теперь имя нового мэра станет известно после второго тура через три недели, говорится в статье. "Только 29,3% жителей Людвигсхафена приняли участие в выборах мэра, от которых был отстранен кандидат от АдГ Йоахим Пауль. Демократия живет за счет свободы выбора, но гражданам ее просто не оставили", - заметила лидер партии на федеральном уровне Алиса Вайдель в публикации в социальной сети X. В августе издание Nuis сообщило, что одной из причин, по которой политика не допустили до выборов, стали его высказывания о консервативности знаменитого романа английского писателя Джона Толкина "Властелин колец". Также в докладе приведен, например, комментарий Пауля о фильме "Хаген. В долине Нибелунгов", в котором политик хвалит вернувшийся интерес киноиндустрии к германскому эпосу. Земельное отделение партии АдГ ранее обвинило власти в нарушении принципа равного обращения с партиями и "нападении" на демократию.
https://ria.ru/20250831/germaniya-2038672558.html
https://ria.ru/20250904/germaniya-2039670788.html
рейнланд-пфальц
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рейнланд-пфальц, алиса вайдель, джон толкин
В мире, Рейнланд-Пфальц, Алиса Вайдель, Джон Толкин
Кандидат от АдГ Пауль оспорит недопуск к выборам мэра Людвигсхафена

Отстраненные кандидат от АдГ Пауль оспорит результаты выборов мэра Людвигсхафена

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Отстраненный от выборов кандидат в мэры немецкого города Людвигсхафена от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йоахим Пауль пообещал оспорить результаты прошедшего в воскресенье голосования.
В августе избирком не допустил Пауля до выборов якобы из-за сомнений в его приверженности демократии, сообщал портал Ludwigshafen24.
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
В Германии перед выборами внезапно умерли кандидаты от партии АдГ
31 августа, 16:26
"Мы твердо намерены оспорить результаты выборов. Мои адвокаты должны уточнить, после первого тура или после второго", - заявил Пауль агентству DPA.
Состоявшиеся в воскресенье выборы в Людвигсхафене, втором по величине городе немецкой земли Рейнланд-Пфальц, не выявили победителя, потому что ни один кандидат не набрал более 50% голосов, теперь имя нового мэра станет известно после второго тура через три недели, говорится в статье.
"Только 29,3% жителей Людвигсхафена приняли участие в выборах мэра, от которых был отстранен кандидат от АдГ Йоахим Пауль. Демократия живет за счет свободы выбора, но гражданам ее просто не оставили", - заметила лидер партии на федеральном уровне Алиса Вайдель в публикации в социальной сети X.
В августе издание Nuis сообщило, что одной из причин, по которой политика не допустили до выборов, стали его высказывания о консервативности знаменитого романа английского писателя Джона Толкина "Властелин колец". Также в докладе приведен, например, комментарий Пауля о фильме "Хаген. В долине Нибелунгов", в котором политик хвалит вернувшийся интерес киноиндустрии к германскому эпосу. Земельное отделение партии АдГ ранее обвинило власти в нарушении принципа равного обращения с партиями и "нападении" на демократию.
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Германии 16 кандидатов умерли перед выборами, пишет Bild
4 сентября, 14:28
 
В миреРейнланд-ПфальцАлиса ВайдельДжон Толкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала