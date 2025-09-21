Рейтинг@Mail.ru
21.09.2025

В Германии усилят систему защиты от беспилотников
15:12 21.09.2025
В Германии усилят систему защиты от беспилотников
в мире
германия
александр добриндт
bild
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о планах по усилению системы защиты от беспилотников на фоне увеличения числа инцидентов с дронами в стране. "Мы уделим этой теме большое внимание в повестке дня следующей конференции министров внутренних дел (федеральных земель Германии в декабре – ред.)… Наша цель ясна: объединить компетенции федерального правительства и земель, разработать новые оборонные возможности, интегрировать полицейские и военные системы противодействия беспилотникам", - сказал глава МВД в интервью изданиям медиагруппы Funke. Добриндт охарактеризовал ситуацию в этой области как "гонку оборонных технологий" между наступательными системами БПЛА и системами защиты от дронов как "в гибридной, так и в военной области". В органах внутренних дел ФРГ говорят о "значительном" увеличении риска атак беспилотников, пишет медиагруппа со ссылкой на источники. Эффективная защита от дронов может быть организована только при сочетании "различных средств" борьбы с ними, включая барражирующие припасы, которые будут опробованы армией ФРГ в конце года, заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер в интервью агентству DPA. "Для меня ясно одно: в конечном итоге, вероятно, придется использовать дроны против дронов", - добавил он. При этом генинспектор призвал не забывать и о необходимости развития защиты от других видов вооружений. Газета Bild сообщила 8 августа, что федеральное управление уголовной полиции Германии выявило 270 инцидентов с дронами на военных базах и объектах критической инфраструктуры за первые три месяца 2025 года. Согласно докладу, военные объекты были первостепенной целью: сообщалось о 117 инцидентах. Над объектами энергетической инфраструктуры полиция ФРГ зафиксировала 88 инцидентов, в основном речь шла о пролетах беспилотников над терминалами сжиженного природного газа.
в мире, германия, александр добриндт, bild
В мире, Германия, Александр Добриндт, Bild
© Fotolia / SergeyБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Fotolia / Sergey
Беспилотник. Архивное фото
