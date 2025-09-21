Рейтинг@Mail.ru
Не менее 30 человек задержали за беспорядки в Гааге - РИА Новости, 21.09.2025
08:32 21.09.2025
Не менее 30 человек задержали за беспорядки в Гааге
Не менее 30 человек задержаны за беспорядки в Гааге, двое полицейских пострадали, об этом объявили мэр города, начальник полиции и прокурор.
в мире
гаага
нидерланды
ГААГА, 21 сен - РИА Новости. Не менее 30 человек задержаны за беспорядки в Гааге, двое полицейских пострадали, об этом объявили мэр города, начальник полиции и прокурор. "Мы столкнулись с беспрецедентной вспышкой насилия. Мирную демонстрацию пришлось разогнать, поскольку безопасность присутствующих больше нельзя было гарантировать", - приводит слова мэра Гааги Яна ван Занена газета Algemeen Dagblad. По его словам, на демонстрацию приехали хулиганы со всех Нидерландов: они нападали на полицейских, их лошадей и журналистов. Начальник полиции Карин Круккерт сообщила, что в результате беспорядков были задержаны не менее 30 человек, большинство задержаний было произведено за публичное насилие в отношении полиции. Некоторые из них остаются под стражей, другие же освобождены, но могут последовать и новые аресты. По её словам, двое сотрудников полиции пострадали, однако уже чувствуют себя хорошо. В субботу на поле Маливелд в Гааге прошла демонстрация против миграционной политики правительства Нидерландов. Акция протеста вылилась в столкновения с полицией после того, как демонстранты вышли с поля на автотрассу А12, а затем в беспорядки в разных частях города. Участники акции подожги полицейский автомобиль и забросали правоохранителей камнями. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы. Как передавал корреспондент РИА Новости, во второй половине у Центрального вокзала Гааги были развернуты дополнительные силы, в том числе спецназ и конная полиция. Также несколько полицейских машин были выставлены по периметру правительственного комплекса Бинненхоф. Хоть демонстрация была разогнана, отдельные группы агрессивно настроенных протестующих продолжали оставаться неподалеку от вокзала и провоцировать полицию. Вооруженные дубинками сотрудники полиции стали отслеживать демонстрантов и проводить задержания. Кроме того, участники беспорядков в Гааге выбили стекла в окнах на первом этаже штаб-квартиры партии "Демократы 66" (D66) и подожгли мусорный бак у входа. Как рассказали агентству очевидцы, группа агрессивно настроенных людей, собравшаяся у офиса партии, выкрикивала призывы к закрытию центров для беженцев в Нидерландах. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемым насилие против полиции в ходе демонстрации в Гааге и вандализм в отношении офиса партии "Демократы 66" (D66).
© Getty Images / Anadolu/Mouneb TaimБеспорядки во время демонстрации против миграционной политики правительства Нидерландов в Гааге
Беспорядки во время демонстрации против миграционной политики правительства Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Getty Images / Anadolu/Mouneb Taim
Беспорядки во время демонстрации против миграционной политики правительства Нидерландов в Гааге
ГААГА, 21 сен - РИА Новости. Не менее 30 человек задержаны за беспорядки в Гааге, двое полицейских пострадали, об этом объявили мэр города, начальник полиции и прокурор.
"Мы столкнулись с беспрецедентной вспышкой насилия. Мирную демонстрацию пришлось разогнать, поскольку безопасность присутствующих больше нельзя было гарантировать", - приводит слова мэра Гааги Яна ван Занена газета Algemeen Dagblad.
Выбитые стекла в окнах штаб-квартиры леволиберальной партии Демократы 66 (D66) - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Протестующие в Гааге выбили стекла в офисе политической партии
Вчера, 19:21
По его словам, на демонстрацию приехали хулиганы со всех Нидерландов: они нападали на полицейских, их лошадей и журналистов.
Начальник полиции Карин Круккерт сообщила, что в результате беспорядков были задержаны не менее 30 человек, большинство задержаний было произведено за публичное насилие в отношении полиции. Некоторые из них остаются под стражей, другие же освобождены, но могут последовать и новые аресты.
По её словам, двое сотрудников полиции пострадали, однако уже чувствуют себя хорошо.
В субботу на поле Маливелд в Гааге прошла демонстрация против миграционной политики правительства Нидерландов. Акция протеста вылилась в столкновения с полицией после того, как демонстранты вышли с поля на автотрассу А12, а затем в беспорядки в разных частях города. Участники акции подожги полицейский автомобиль и забросали правоохранителей камнями. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы.
Задержания демонстрантов после акции протеста против миграционной политики в Гааге - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Гааге задерживают агрессивно настроенных демонстрантов
Вчера, 18:05
Как передавал корреспондент РИА Новости, во второй половине у Центрального вокзала Гааги были развернуты дополнительные силы, в том числе спецназ и конная полиция. Также несколько полицейских машин были выставлены по периметру правительственного комплекса Бинненхоф.
Хоть демонстрация была разогнана, отдельные группы агрессивно настроенных протестующих продолжали оставаться неподалеку от вокзала и провоцировать полицию. Вооруженные дубинками сотрудники полиции стали отслеживать демонстрантов и проводить задержания.
Кроме того, участники беспорядков в Гааге выбили стекла в окнах на первом этаже штаб-квартиры партии "Демократы 66" (D66) и подожгли мусорный бак у входа. Как рассказали агентству очевидцы, группа агрессивно настроенных людей, собравшаяся у офиса партии, выкрикивала призывы к закрытию центров для беженцев в Нидерландах.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемым насилие против полиции в ходе демонстрации в Гааге и вандализм в отношении офиса партии "Демократы 66" (D66).
Полиция использует водометы для разгона демонстрантов во время акции протеста в Гааге, Нидерланды. 20 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Гааге протестующих против миграционной политики разгоняли водометами
Вчера, 16:39
 
