В ФРГ мужчина поджег несколько книг в библиотеке Берлина

В ФРГ мужчина поджег несколько книг в библиотеке Берлина - РИА Новости, 21.09.2025

В ФРГ мужчина поджег несколько книг в библиотеке Берлина

Неизвестный 35-летний мужчина поджег несколько книг в библиотеке французского культурного центра в Берлине под предлогом фальсификации исторических событий в них

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Неизвестный 35-летний мужчина поджег несколько книг в библиотеке французского культурного центра в Берлине под предлогом фальсификации исторических событий в них, сообщает в воскресенье полиция немецкой столицы. "В публичной библиотеке французского культурного центра 35-летний мужчина, как сообщается, облил несколько книг горючим веществом и поджег их… По его мнению, исторические события в книгах были представлены неверно", - говорится в пресс-релизе на сайте полиции. Не уточняется, о каких книгах шла речь, и что именно не устроило мужчину в их содержании. Пожар удалось потушить с помощью огнетушителя благодаря быстрой реакции присутствующих, никто не пострадал, отмечается в сообщении. Подозреваемый не оказал сопротивления при задержании и был быстро отпущен, однако расследование его поступка продолжается, добавили правоохранители.

