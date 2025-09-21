Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ мужчина поджег несколько книг в библиотеке Берлина - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/frg-2043360094.html
В ФРГ мужчина поджег несколько книг в библиотеке Берлина
В ФРГ мужчина поджег несколько книг в библиотеке Берлина - РИА Новости, 21.09.2025
В ФРГ мужчина поджег несколько книг в библиотеке Берлина
Неизвестный 35-летний мужчина поджег несколько книг в библиотеке французского культурного центра в Берлине под предлогом фальсификации исторических событий в... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T16:32:00+03:00
2025-09-21T16:32:00+03:00
в мире
берлин (город)
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043358956_0:0:3638:2046_1920x0_80_0_0_4eb2cce1d9083b6220e865cdcbd9a478.jpg
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Неизвестный 35-летний мужчина поджег несколько книг в библиотеке французского культурного центра в Берлине под предлогом фальсификации исторических событий в них, сообщает в воскресенье полиция немецкой столицы. "В публичной библиотеке французского культурного центра 35-летний мужчина, как сообщается, облил несколько книг горючим веществом и поджег их… По его мнению, исторические события в книгах были представлены неверно", - говорится в пресс-релизе на сайте полиции. Не уточняется, о каких книгах шла речь, и что именно не устроило мужчину в их содержании. Пожар удалось потушить с помощью огнетушителя благодаря быстрой реакции присутствующих, никто не пострадал, отмечается в сообщении. Подозреваемый не оказал сопротивления при задержании и был быстро отпущен, однако расследование его поступка продолжается, добавили правоохранители.
https://ria.ru/20250317/germanija-2005513326.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043358956_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_5f093445b600607d994ff27b519d5ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В ФРГ мужчина поджег несколько книг в библиотеке Берлина

Мужчина поджег книги в библиотеке французского культурного центра в Берлине

© Getty Images / LeesleПолиция в Германии
Полиция в Германии - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Getty Images / Leesle
Полиция в Германии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Неизвестный 35-летний мужчина поджег несколько книг в библиотеке французского культурного центра в Берлине под предлогом фальсификации исторических событий в них, сообщает в воскресенье полиция немецкой столицы.
"В публичной библиотеке французского культурного центра 35-летний мужчина, как сообщается, облил несколько книг горючим веществом и поджег их… По его мнению, исторические события в книгах были представлены неверно", - говорится в пресс-релизе на сайте полиции.
Не уточняется, о каких книгах шла речь, и что именно не устроило мужчину в их содержании.
Пожар удалось потушить с помощью огнетушителя благодаря быстрой реакции присутствующих, никто не пострадал, отмечается в сообщении. Подозреваемый не оказал сопротивления при задержании и был быстро отпущен, однако расследование его поступка продолжается, добавили правоохранители.
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Германии задержали мужчину, поджегшего женщину в трамвае
17 марта, 15:22
 
В миреБерлин (город)Германия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала