https://ria.ru/20250921/frg-2043360094.html
В ФРГ мужчина поджег несколько книг в библиотеке Берлина
В ФРГ мужчина поджег несколько книг в библиотеке Берлина - РИА Новости, 21.09.2025
В ФРГ мужчина поджег несколько книг в библиотеке Берлина
Неизвестный 35-летний мужчина поджег несколько книг в библиотеке французского культурного центра в Берлине под предлогом фальсификации исторических событий в... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T16:32:00+03:00
2025-09-21T16:32:00+03:00
2025-09-21T16:32:00+03:00
в мире
берлин (город)
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043358956_0:0:3638:2046_1920x0_80_0_0_4eb2cce1d9083b6220e865cdcbd9a478.jpg
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Неизвестный 35-летний мужчина поджег несколько книг в библиотеке французского культурного центра в Берлине под предлогом фальсификации исторических событий в них, сообщает в воскресенье полиция немецкой столицы. "В публичной библиотеке французского культурного центра 35-летний мужчина, как сообщается, облил несколько книг горючим веществом и поджег их… По его мнению, исторические события в книгах были представлены неверно", - говорится в пресс-релизе на сайте полиции. Не уточняется, о каких книгах шла речь, и что именно не устроило мужчину в их содержании. Пожар удалось потушить с помощью огнетушителя благодаря быстрой реакции присутствующих, никто не пострадал, отмечается в сообщении. Подозреваемый не оказал сопротивления при задержании и был быстро отпущен, однако расследование его поступка продолжается, добавили правоохранители.
https://ria.ru/20250317/germanija-2005513326.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043358956_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_5f093445b600607d994ff27b519d5ea0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В ФРГ мужчина поджег несколько книг в библиотеке Берлина
Мужчина поджег книги в библиотеке французского культурного центра в Берлине
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Неизвестный 35-летний мужчина поджег несколько книг в библиотеке французского культурного центра в Берлине под предлогом фальсификации исторических событий в них, сообщает в воскресенье полиция немецкой столицы.
"В публичной библиотеке французского культурного центра 35-летний мужчина, как сообщается, облил несколько книг горючим веществом и поджег их… По его мнению, исторические события в книгах были представлены неверно", - говорится в пресс-релизе на сайте полиции.
Не уточняется, о каких книгах шла речь, и что именно не устроило мужчину в их содержании.
Пожар удалось потушить с помощью огнетушителя благодаря быстрой реакции присутствующих, никто не пострадал, отмечается в сообщении. Подозреваемый не оказал сопротивления при задержании и был быстро отпущен, однако расследование его поступка продолжается, добавили правоохранители.