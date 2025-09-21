https://ria.ru/20250921/frg-2043349663.html

Большинство немцев недовольны работой Мерца, заявил Пушков

21.09.2025

Большинство немцев недовольны работой Мерца, заявил Пушков

Большинство немцев не довольны работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца, вместо противостояния России им нужны безопасность и благополучие, отметил сенатор Алексей... РИА Новости, 21.09.2025

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Большинство немцев не довольны работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца, вместо противостояния России им нужны безопасность и благополучие, отметил сенатор Алексей Пушков. "Мерц никак не может убедить немцев в своей хорошей работе: рейтинг его поддержки, согласно новому опросу газеты Bild, составляет лишь 26%. 63% немцев недовольны его работой. На первое место по популярности в Германии вышла АдГ ("Альтернатива для Германии"), опережающая ХДС (Христианско-демократический союз Германии) Мерца", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По мнению сенатора, удивляться не приходится. То, что важно для Мерца, - фанатичная поддержка Украины, подчинение Германии Брюсселю, санкции против России, милитаризация экономики и усиление бундесвера, не совпадает с тревогами и заботами большей части немцев. "Их все больше волнует бесконтрольная миграция, теракты и насилие со стороны так называемых беженцев, рост цен на отопление и электричество, закрытие предприятий и стагнация экономики", - добавил он. Мерц хочет реванша над Россией, но подавляющая часть немцев хочет безопасности и благополучия, подчеркнул он. "И разрыв между его целями и интересами граждан только растет", - подчеркнул Пушков.

