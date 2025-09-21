Рейтинг@Mail.ru
Путин приедет на форум "Мировая атомная неделя" - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 21.09.2025 (обновлено: 13:33 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/forum-2043327583.html
Путин приедет на форум "Мировая атомная неделя"
Путин приедет на форум "Мировая атомная неделя" - РИА Новости, 21.09.2025
Путин приедет на форум "Мировая атомная неделя"
Президент России Владимир Путин примет участие в Мировой атомной неделе в Москве, сообщает телеканал "Россия 1". РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T13:17:00+03:00
2025-09-21T13:33:00+03:00
экономика
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039329555_741:78:2905:1295_1920x0_80_0_0_d24e7a73324143ba8be0deb8506deafa.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в Мировой атомной неделе в Москве, сообщает телеканал "Россия 1"."На неделе Путин примет участие в глобальном Атомном форуме", - сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".С 25 по 30 сентября на ВДНХ в Москве пройдет международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.
https://ria.ru/20250911/rossiya-2041215906.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039329555_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ae8f5a9783002cc131dc5abfb172a4ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, владимир путин
Экономика, Москва, Владимир Путин
Путин приедет на форум "Мировая атомная неделя"

Путин примет участие в форуме "Мировая атомная неделя" в Москве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в Пекине
Президент России Владимир Путин в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в Мировой атомной неделе в Москве, сообщает телеканал "Россия 1".
"На неделе Путин примет участие в глобальном Атомном форуме", - сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
С 25 по 30 сентября на ВДНХ в Москве пройдет международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Новак рассказал о разработке новых материалов для атомной промышленности
11 сентября, 15:10
 
ЭкономикаМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала