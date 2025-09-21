https://ria.ru/20250921/final-2043273019.html
Финал "Интервидения" завершился песней Million Voices
Финал "Интервидения" завершился песней Million Voices - РИА Новости, 21.09.2025
Финал "Интервидения" завершился песней Million Voices
Финал международного музыкального конкурса завершился песней Million Voices в исполнении всех участников конкурса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Финал международного музыкального конкурса завершился песней Million Voices в исполнении всех участников конкурса, передает корреспондент РИА Новости. Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на площадке Live Арена в субботу. Каждый участник исполнил строчки песни на своем родном языке. С песней Million Voices Полина Гагарина представляла Россию на "Евровидении" в 2015 году и заняла второе место. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Финал "Интервидения" завершился песней Million Voices в исполнении всех участников конкурса
Каждый участник исполнил строчки песни на своем родном языке. С песней Million Voices Полина Гагарина представляла Россию на "Евровидении" в 2015 году и заняла второе место.
