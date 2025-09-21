https://ria.ru/20250921/festival-2043361058.html

В Москве прошел фестиваль студенческого сообщества "Разгон"

Фестиваль студенческого сообщества "Разгон", приуроченный ко Всемирному дню русского единения и дню рождения проекта "Разгон", стартовал в воскресенье на... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T16:42:00+03:00

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Фестиваль студенческого сообщества "Разгон", приуроченный ко Всемирному дню русского единения и дню рождения проекта "Разгон", стартовал в воскресенье на площадке Национального центра "Россия", передает корреспондент РИА Новости. "Ребята, вы все такие классные, у вас такая энергетика. Это здорово, что мы все, с одной стороны, такие разные, но мы реально едины - едины в своем порыве, в любви к своей стране и в том, что мы делаем", - обратилась к участникам фестиваля первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова. В рамках фестиваля были представлены проект "Разгон Констелляции", "Разгон Агро", "Разгон Космос" и "Разгон Карьера". Кроме того, для участников состоялся мини-спектакль проекта "Разгон Констелляции", Марьяна Локель выступила с песней "Ромашки" в сопровождении Образцового коллектива "Хореографическая студия "Родник", а Милана Учайкина - с песней "Потому что я русская" в сопровождении Студии народного танца "Ромашка". Генеральный директор компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова отметила, что проект "Разгон" наполняет жизнью отношения между молодым поколением и лидерами рынка, которым необходима энергия, самобытность и идеи современной молодежи. "Эта самобытность, заинтересованность, ваши горящие глаза, энергия современного молодого поколения - именно то, что ищут наши лидеры рынка. Миссия "Иннопрактики" в том, чтобы мосты между этими мирами стали оживлёнными, полными живых историй и настоящих отношений. Благодаря вам - движению "Разгон", эти дороги наполняются именно такой жизнью, поэтому сегодня мы также проводим фестиваль "Разгон", - отметила Тихонова в своем видеоприветствии на церемонии открытия фестиваля. Глава "Иннопрактики" подчеркнула, что партнеры компании, которые являются лидерами российской экономики, осознанно и планомерно поддерживают и фестиваль, и само движение "Разгон". Среди 12 направлений проекта "Разгон" - медиа о молодых блогерах, "Разгон движ" для активных студентов, посещающих форумы и образовательные мероприятия, реалити-шоу "Разгон агро", продвигающий культуру и народный танец проект "Разгон фольклор", а также проект "Разгон фронтовики" с участием демобилизованных студентов, вернувшихся из зоны СВО. "Действительно, очень важно для молодых людей, во-первых, найти своих единомышленников, таких же, как ты, одаренных, творческих, горящих ребят, которые будут тебя поддерживать на твоем пути развития. А во-вторых, конечно, очень важно, чтобы был наставник - человек взрослый, который направляет, помогает, подсказывает. Это все есть в "Разгоне", - заявила член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, руководитель КСО "Национальной Медиа Группы" Мария Залунина. Интерактивные мероприятия, междисциплинарные сессии и различные активности для участников фестиваля продлятся до вечера. Проект "Разгон" - это сообщество для поддержки и развития инициативной молодёжи, помогающее реализовывать креативные проекты.

