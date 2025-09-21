https://ria.ru/20250921/es-2043374795.html
Макрон рассказал о планах по прекращению закупок российских энергоресурсов
Макрон рассказал о планах по прекращению закупок российских энергоресурсов - РИА Новости, 21.09.2025
Макрон рассказал о планах по прекращению закупок российских энергоресурсов
Страны Европы работают над тем, чтобы прекратить поставки российских энергоносителей, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T18:16:00+03:00
2025-09-21T18:16:00+03:00
2025-09-21T18:18:00+03:00
в мире
россия
европа
франция
эммануэль макрон
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038472825_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb9ec56c61e50753ce16c6d0b10a7c5c.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Страны Европы работают над тем, чтобы прекратить поставки российских энергоносителей, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью американскому телеканалу CBS News французского лидера попросили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что европейцы до сих пор продолжают закупать нефть и газ из России. "Это правда, и мы это исправляем… мы должны закончить работу", - отметил Макрон. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://ria.ru/20250303/tramp-2002853122.html
россия
европа
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038472825_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_c31022a3f7df36a85333ccd750f20087.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, франция, эммануэль макрон, дональд трамп
В мире, Россия, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп
Макрон рассказал о планах по прекращению закупок российских энергоресурсов
Макрон: Европа работает над прекращением закупок российских энергоресурсов