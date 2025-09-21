Рейтинг@Mail.ru
Макрон рассказал о планах по прекращению закупок российских энергоресурсов
18:16 21.09.2025 (обновлено: 18:18 21.09.2025)
Макрон рассказал о планах по прекращению закупок российских энергоресурсов
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Страны Европы работают над тем, чтобы прекратить поставки российских энергоносителей, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью американскому телеканалу CBS News французского лидера попросили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что европейцы до сих пор продолжают закупать нефть и газ из России. "Это правда, и мы это исправляем… мы должны закончить работу", - отметил Макрон. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Страны Европы работают над тем, чтобы прекратить поставки российских энергоносителей, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
В интервью американскому телеканалу CBS News французского лидера попросили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что европейцы до сих пор продолжают закупать нефть и газ из России.
"Это правда, и мы это исправляем… мы должны закончить работу", - отметил Макрон.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
