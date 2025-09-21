https://ria.ru/20250921/es-2043293810.html

ЕС нарастил импорт лисичек из России

ЕС нарастил импорт лисичек из России - РИА Новости, 21.09.2025

ЕС нарастил импорт лисичек из России

Евросоюз в июле текущего года закупил у России на 17% больше лисичек, чем годом ранее, при этом главным их потребителем стала Литва, выяснило РИА Новости по данным Евростата.

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Евросоюз в июле текущего года закупил у России на 17% больше лисичек, чем годом ранее, при этом главным их потребителем стала Литва, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Согласно статистическим данным, ЕС начал регулярно импортировать российские лисички в 2022 году, при этом закупки, как правило, происходят в период с июня по ноябрь. В этом году импорт начался в июне и составил 615,7 тысячи евро. А уже по итогам июля объем поставок вырос на 17,4% в годовом выражении и в 8,7 раза в месячном - до 5,4 миллиона евро. Это стало максимумом с августа 2023 года. Больше всего российских лисичек среди стран ЕС приобрела Литва - на 4,5 миллиона евро за июль. Также в небольших объемах их импортировали Германия (475,3 тысячи евро), Словения (238,9 тысячи), Австрия (81,8 тысячи) и Польша (почти 32 тысячи). Кроме России, которая по итогам июля заняла второе место среди основных поставщиков лисичек в ЕС, эти грибы объединение покупало у Белоруссии - на 7,7 миллиона евро, Украины - 1,1 миллиона, и еще немного у Киргизии и Китая.

