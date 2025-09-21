https://ria.ru/20250921/dvizhenie-2043360556.html
Движение на Садовом кольце в Москве открыли после марафона
Движение на Садовом кольце открыто после Московского марафона, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T16:38:00+03:00
садовое кольцо (москва)
москва
департамент транспорта г. москвы
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Движение на Садовом кольце открыто после Московского марафона, сообщает столичный дептранс. "Открыто движение: на Садовом кольце", - говорится в Telegram-канале ведомства.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
