https://ria.ru/20250921/dvizhenie-2043354989.html

В Москве сняли основные ограничения движения, введенные из-за марафона

В Москве сняли основные ограничения движения, введенные из-за марафона - РИА Новости, 21.09.2025

В Москве сняли основные ограничения движения, введенные из-за марафона

Основные ограничения движения, введенные в связи с проведением Московского марафона, сняты, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T15:59:00+03:00

2025-09-21T15:59:00+03:00

2025-09-21T16:11:00+03:00

садовое кольцо (москва)

москва

спорт

департамент транспорта г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043356877_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_3b19937842b058d30d78b096786ae01f.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Основные ограничения движения, введенные в связи с проведением Московского марафона, сняты, сообщает столичный дептранс. "Основные ограничения движения сняты. Временные перекрытия сохраняются: на Ростовской набережной; на участке Садового кольца от улицы Каретный Ряд до улицы Валовая", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://rsport.ria.ru/20250921/kigen-2043319762.html

садовое кольцо (москва)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

садовое кольцо (москва), москва, спорт, департамент транспорта г. москвы