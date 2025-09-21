https://ria.ru/20250921/dvizhenie-2043354989.html
В Москве сняли основные ограничения движения, введенные из-за марафона
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Основные ограничения движения, введенные в связи с проведением Московского марафона, сняты, сообщает столичный дептранс. "Основные ограничения движения сняты. Временные перекрытия сохраняются: на Ростовской набережной; на участке Садового кольца от улицы Каретный Ряд до улицы Валовая", - говорится в Telegram-канале ведомства.
