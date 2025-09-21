Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 21.09.2025
20:09 21.09.2025
В Ярославской области два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, пятеро получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Ярославской области, сообщает Госавтоинспекция области.
происшествия
ярославская область
тутаевский район
renault s.a
toyota corolla
renault clio
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Два человека погибли, пятеро получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Ярославской области, сообщает Госавтоинспекция области. Сообщается, что на автодороге "Тутаев-Шопша" Тутаевского района произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Renault. "В результате ДТП два человека погибли, в том числе несовершеннолетний 2008 года рождения, и пять человек получили травмы различной степени тяжести, среди которых четверо несовершеннолетних 2008 года рождения", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия, уточняет ведомство.
ярославская область
тутаевский район
происшествия, ярославская область, тутаевский район, renault s.a, toyota corolla, renault clio
Происшествия, Ярославская область, Тутаевский район, Renault S.A, Toyota Corolla, Renault Clio
В Ярославской области в ДТП погибли два человека, пятеро пострадали

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Два человека погибли, пятеро получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Ярославской области, сообщает Госавтоинспекция области.
Сообщается, что на автодороге "Тутаев-Шопша" Тутаевского района произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Renault.
"В результате ДТП два человека погибли, в том числе несовершеннолетний 2008 года рождения, и пять человек получили травмы различной степени тяжести, среди которых четверо несовершеннолетних 2008 года рождения", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия, уточняет ведомство.
ПроисшествияЯрославская областьТутаевский районRenault S.AToyota CorollaRenault Clio
 
 
