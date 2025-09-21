https://ria.ru/20250921/dtp-2043385794.html
В Ярославской области два человека погибли в ДТП
В Ярославской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 21.09.2025
В Ярославской области два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, пятеро получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Ярославской области, сообщает Госавтоинспекция области.
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Два человека погибли, пятеро получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Ярославской области, сообщает Госавтоинспекция области. Сообщается, что на автодороге "Тутаев-Шопша" Тутаевского района произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Renault. "В результате ДТП два человека погибли, в том числе несовершеннолетний 2008 года рождения, и пять человек получили травмы различной степени тяжести, среди которых четверо несовершеннолетних 2008 года рождения", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия, уточняет ведомство.
