В Ярославской области два человека погибли в ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Два человека погибли, пятеро получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Ярославской области, сообщает Госавтоинспекция области. Сообщается, что на автодороге "Тутаев-Шопша" Тутаевского района произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Renault. "В результате ДТП два человека погибли, в том числе несовершеннолетний 2008 года рождения, и пять человек получили травмы различной степени тяжести, среди которых четверо несовершеннолетних 2008 года рождения", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия, уточняет ведомство.

