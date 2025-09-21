Рейтинг@Mail.ru
00:57 21.09.2025 (обновлено: 09:50 21.09.2025)
Посол России в Венесуэле прокомментировал итоги "Интервидения"
МЕХИКО, 21 сен - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение", финал которого прошел в Москве, стал символом дружбы народов и примером богатства культур всего мира, заявил РИА Новости посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал участник из Вьетнама Дык Фук. "У нас получилось! Россия... подарила человечеству потрясающий фольклорно-эстрадный конкурс - символ дружбы народов, национальной самобытности, придав колоссальный эмоциональный заряд! Великолепный праздник музыки, радости, богатства культур народов нашей удивительной планеты Земля!" - сказал агентству Мелик-Багдасаров. По словам посла, на "Интервидении" родились новые музыкальные тенденции, которые способны украсить настоящее и будущее мировой эстрадной культуры. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представлял РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступало информационным партнером конкурса.
россия, москва, венесуэла, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , интервидение – 2025
Россия, Москва, Венесуэла, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Интервидение – 2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДык Фук - победитель международного музыкального конкурса "Интервидение" в Москве
Дык Фук - победитель международного музыкального конкурса "Интервидение" в Москве
МЕХИКО, 21 сен - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение", финал которого прошел в Москве, стал символом дружбы народов и примером богатства культур всего мира, заявил РИА Новости посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал участник из Вьетнама Дык Фук.
Конкурс Интервидение в следующем году пройдет в Саудовской Аравии, объявила ведущая церемонии - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В следующем году "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии
Вчера, 23:54
"У нас получилось! Россия... подарила человечеству потрясающий фольклорно-эстрадный конкурс - символ дружбы народов, национальной самобытности, придав колоссальный эмоциональный заряд! Великолепный праздник музыки, радости, богатства культур народов нашей удивительной планеты Земля!" - сказал агентству Мелик-Багдасаров.
По словам посла, на "Интервидении" родились новые музыкальные тенденции, которые способны украсить настоящее и будущее мировой эстрадной культуры.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представлял РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступало информационным партнером конкурса.
Финал Интервидения завершился песней Million Voices в исполнении всех участников конкурса - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Финал "Интервидения" завершился песней Million Voices
00:37
 
РоссияМоскваВенесуэлаВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Интервидение – 2025
 
 
