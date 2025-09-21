https://ria.ru/20250921/druzhba-2043274255.html
Посол России в Венесуэле прокомментировал итоги "Интервидения"
Посол России в Венесуэле прокомментировал итоги "Интервидения" - РИА Новости, 21.09.2025
Посол России в Венесуэле прокомментировал итоги "Интервидения"
Международный музыкальный конкурс "Интервидение", финал которого прошел в Москве, стал символом дружбы народов и примером богатства культур всего мира, заявил... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T00:57:00+03:00
2025-09-21T00:57:00+03:00
2025-09-21T09:50:00+03:00
россия
москва
венесуэла
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043302748_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_7dd8f7c3cfcc8c2fccc6329154888e77.jpg
МЕХИКО, 21 сен - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение", финал которого прошел в Москве, стал символом дружбы народов и примером богатства культур всего мира, заявил РИА Новости посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал участник из Вьетнама Дык Фук. "У нас получилось! Россия... подарила человечеству потрясающий фольклорно-эстрадный конкурс - символ дружбы народов, национальной самобытности, придав колоссальный эмоциональный заряд! Великолепный праздник музыки, радости, богатства культур народов нашей удивительной планеты Земля!" - сказал агентству Мелик-Багдасаров. По словам посла, на "Интервидении" родились новые музыкальные тенденции, которые способны украсить настоящее и будущее мировой эстрадной культуры. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представлял РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступало информационным партнером конкурса.
https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043270436.html
https://ria.ru/20250921/final-2043273019.html
россия
москва
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043302748_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_9c39c7eaf394bca6da77c6c011f029d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, венесуэла, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , интервидение – 2025
Россия, Москва, Венесуэла, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Интервидение – 2025
Посол России в Венесуэле прокомментировал итоги "Интервидения"
Посол России Мелик-Багдасаров назвал "Интервидение" символом дружбы народов