https://ria.ru/20250921/drony-2043282672.html
Операторы дронов научились обманывать РЭБ ВСУ
Операторы дронов научились обманывать РЭБ ВСУ - РИА Новости, 21.09.2025
Операторы дронов научились обманывать РЭБ ВСУ
Операторы беспилотников 18-й общевойсковой армии разработали для ударных дронов "Молния-2" прошивку, позволяющую обманывать средства радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T04:08:00+03:00
2025-09-21T04:08:00+03:00
2025-09-21T05:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_021f30c0e24d424606da6b4a21785e5c.jpg
ГЕНИЧЕСК, 21 сен – РИА Новости. Операторы беспилотников 18-й общевойсковой армии разработали для ударных дронов "Молния-2" прошивку, позволяющую обманывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Дамбер". "Прошили программу, чтобы самолет (БПЛА "Молния-2". — Прим. Ред.) в случае, если он заходит в (Зону — Прим. Ред.) РЭБ, он идет на автопилоте, пока не выйдет из него. Прямо просто держит курс… Как только он выходит с РЭБа, мы разворачиваемся и дорабатываем нашу цель", — сказал "Дамбер". По словам военных, такая прошивка позволила значительно увеличить результативность боевых вылетов БПЛА "Молния-2".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_08935731f269cbab8c8d6260fdfa9dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Операторы дронов научились обманывать РЭБ ВСУ
Операторы дронов "Молния-2" разработали прошивку, обманывающую украинские РЭБ
ГЕНИЧЕСК, 21 сен – РИА Новости. Операторы беспилотников 18-й общевойсковой армии разработали для ударных дронов "Молния-2" прошивку, позволяющую обманывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Дамбер".
"Прошили программу, чтобы самолет (БПЛА "Молния-2". — Прим. Ред.) в случае, если он заходит в (Зону — Прим. Ред.) РЭБ, он идет на автопилоте, пока не выйдет из него. Прямо просто держит курс… Как только он выходит с РЭБа, мы разворачиваемся и дорабатываем нашу цель", — сказал "Дамбер".
По словам военных, такая прошивка позволила значительно увеличить результативность боевых вылетов БПЛА "Молния-2".