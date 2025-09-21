https://ria.ru/20250921/drony-2043282672.html

Операторы дронов научились обманывать РЭБ ВСУ

Операторы дронов научились обманывать РЭБ ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 21 сен – РИА Новости. Операторы беспилотников 18-й общевойсковой армии разработали для ударных дронов "Молния-2" прошивку, позволяющую обманывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Дамбер". "Прошили программу, чтобы самолет (БПЛА "Молния-2". — Прим. Ред.) в случае, если он заходит в (Зону — Прим. Ред.) РЭБ, он идет на автопилоте, пока не выйдет из него. Прямо просто держит курс… Как только он выходит с РЭБа, мы разворачиваемся и дорабатываем нашу цель", — сказал "Дамбер". По словам военных, такая прошивка позволила значительно увеличить результативность боевых вылетов БПЛА "Молния-2".

