Операторы дронов научились обманывать РЭБ ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
04:08 21.09.2025 (обновлено: 05:53 21.09.2025)
Операторы дронов научились обманывать РЭБ ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ГЕНИЧЕСК, 21 сен – РИА Новости. Операторы беспилотников 18-й общевойсковой армии разработали для ударных дронов "Молния-2" прошивку, позволяющую обманывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Дамбер". "Прошили программу, чтобы самолет (БПЛА "Молния-2". — Прим. Ред.) в случае, если он заходит в (Зону — Прим. Ред.) РЭБ, он идет на автопилоте, пока не выйдет из него. Прямо просто держит курс… Как только он выходит с РЭБа, мы разворачиваемся и дорабатываем нашу цель", — сказал "Дамбер". По словам военных, такая прошивка позволила значительно увеличить результативность боевых вылетов БПЛА "Молния-2".
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Операторы дронов
Операторы дронов . Архивное фото
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
