В Курской области дрон атаковал 18-летнюю девушку
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 21.09.2025
В Курской области дрон атаковал 18-летнюю девушку
В Курской области дрон атаковал 18-летнюю девушку - РИА Новости, 21.09.2025
В Курской области дрон атаковал 18-летнюю девушку
Украинский дрон атаковал в курском селе Крупец 18-летнюю девушку на мопеде, ее доставили в больницу, сообщил избранный губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинский дрон атаковал в курском селе Крупец 18-летнюю девушку на мопеде, ее доставили в больницу, сообщил избранный губернатор региона Александр Хинштейн. "Сегодня украинский FPV-дрон в селе Крупец Рыльского района атаковал мопед, на котором ехала мирная жительница. В результате удара 18-летняя девушка получила осколочные ранения правой руки, черепно-мозговую травму. Её доставили в Курскую областную больницу", - написал он в Telegram-канале.
В Курской области дрон атаковал 18-летнюю девушку

Хинштейн: в Курской области дрон атаковал 18-летнюю девушку

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинский дрон атаковал в курском селе Крупец 18-летнюю девушку на мопеде, ее доставили в больницу, сообщил избранный губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сегодня украинский FPV-дрон в селе Крупец Рыльского района атаковал мопед, на котором ехала мирная жительница. В результате удара 18-летняя девушка получила осколочные ранения правой руки, черепно-мозговую травму. Её доставили в Курскую областную больницу", - написал он в Telegram-канале.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
