В Курской области дрон атаковал 18-летнюю девушку

Украинский дрон атаковал в курском селе Крупец 18-летнюю девушку на мопеде, ее доставили в больницу, сообщил избранный губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 21.09.2025

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинский дрон атаковал в курском селе Крупец 18-летнюю девушку на мопеде, ее доставили в больницу, сообщил избранный губернатор региона Александр Хинштейн. "Сегодня украинский FPV-дрон в селе Крупец Рыльского района атаковал мопед, на котором ехала мирная жительница. В результате удара 18-летняя девушка получила осколочные ранения правой руки, черепно-мозговую травму. Её доставили в Курскую областную больницу", - написал он в Telegram-канале.

