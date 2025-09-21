https://ria.ru/20250921/dron-2043376982.html
В Курской области дрон атаковал 18-летнюю девушку
В Курской области дрон атаковал 18-летнюю девушку - РИА Новости, 21.09.2025
В Курской области дрон атаковал 18-летнюю девушку
Украинский дрон атаковал в курском селе Крупец 18-летнюю девушку на мопеде, ее доставили в больницу, сообщил избранный губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинский дрон атаковал в курском селе Крупец 18-летнюю девушку на мопеде, ее доставили в больницу, сообщил избранный губернатор региона Александр Хинштейн. "Сегодня украинский FPV-дрон в селе Крупец Рыльского района атаковал мопед, на котором ехала мирная жительница. В результате удара 18-летняя девушка получила осколочные ранения правой руки, черепно-мозговую травму. Её доставили в Курскую областную больницу", - написал он в Telegram-канале.
