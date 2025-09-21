https://ria.ru/20250921/doplaty-2043276785.html
Эксперт рассказал о доплатах пенсионерам к 1 октября
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В ряде регионов пенсионеры смогут получить доплату к отмечаемому 1 октября Международному дню пожилого человека, рассказал агентству "Прайм" профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Это не федеральная, а региональная поддержка, средства на которую выделяются из местных бюджетов. Окончательное решение принимают власти на местах."Сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона", - поясняет эксперт.Свои программы поддержки действуют в некоторых муниципалитетах. Чтобы узнать о них, пенсионерам стоит заранее обратиться в территориальное подразделение Социального фонда или в МФЦ. Там сообщат, предусмотрена ли местная выплата и нужно ли подавать заявление для ее получения, заключил Виноградов.
