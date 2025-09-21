https://ria.ru/20250921/doplaty-2043276785.html

Эксперт рассказал о доплатах пенсионерам к 1 октября

Эксперт рассказал о доплатах пенсионерам к 1 октября - РИА Новости, 21.09.2025

Эксперт рассказал о доплатах пенсионерам к 1 октября

В ряде регионов пенсионеры смогут получить доплату к отмечаемому 1 октября Международному дню пожилого человека, рассказал агентству "Прайм" профессор, декан... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T03:18:00+03:00

2025-09-21T03:18:00+03:00

2025-09-21T11:04:00+03:00

общество

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

пенсия

пенсионеры

пенсии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В ряде регионов пенсионеры смогут получить доплату к отмечаемому 1 октября Международному дню пожилого человека, рассказал агентству "Прайм" профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Это не федеральная, а региональная поддержка, средства на которую выделяются из местных бюджетов. Окончательное решение принимают власти на местах."Сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона", - поясняет эксперт.Свои программы поддержки действуют в некоторых муниципалитетах. Чтобы узнать о них, пенсионерам стоит заранее обратиться в территориальное подразделение Социального фонда или в МФЦ. Там сообщат, предусмотрена ли местная выплата и нужно ли подавать заявление для ее получения, заключил Виноградов.

https://ria.ru/20250918/pensiya-2042596992.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, пенсионеры, пенсии