Эксперт рассказал о доплатах пенсионерам к 1 октября - РИА Новости, 21.09.2025
03:18 21.09.2025 (обновлено: 11:04 21.09.2025)
Эксперт рассказал о доплатах пенсионерам к 1 октября
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В ряде регионов пенсионеры смогут получить доплату к отмечаемому 1 октября Международному дню пожилого человека, рассказал агентству "Прайм" профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Это не федеральная, а региональная поддержка, средства на которую выделяются из местных бюджетов. Окончательное решение принимают власти на местах."Сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона", - поясняет эксперт.Свои программы поддержки действуют в некоторых муниципалитетах. Чтобы узнать о них, пенсионерам стоит заранее обратиться в территориальное подразделение Социального фонда или в МФЦ. Там сообщат, предусмотрена ли местная выплата и нужно ли подавать заявление для ее получения, заключил Виноградов.
общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В ряде регионов пенсионеры смогут получить доплату к отмечаемому 1 октября Международному дню пожилого человека, рассказал агентству "Прайм" профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Это не федеральная, а региональная поддержка, средства на которую выделяются из местных бюджетов. Окончательное решение принимают власти на местах.
"Сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона", - поясняет эксперт.
Свои программы поддержки действуют в некоторых муниципалитетах. Чтобы узнать о них, пенсионерам стоит заранее обратиться в территориальное подразделение Социального фонда или в МФЦ. Там сообщат, предусмотрена ли местная выплата и нужно ли подавать заявление для ее получения, заключил Виноградов.
ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)ПенсияПенсионерыПенсии
 
 
