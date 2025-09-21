Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при обстреле дома в Запорожской области выросло до 12
12:40 21.09.2025 (обновлено: 12:45 21.09.2025)
Число пострадавших при обстреле дома в Запорожской области выросло до 12
Число пострадавших при обстреле дома в Запорожской области выросло до 12 - РИА Новости, 21.09.2025
Число пострадавших при обстреле дома в Запорожской области выросло до 12
Число пострадавших при обстреле ВСУ многоквартирного дома в Васильевке Запорожской области выросло до 12, написал в Telegram-канале губернатор Запорожской... РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле ВСУ многоквартирного дома в Васильевке Запорожской области выросло до 12, написал в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."По информации оперативных служб, известно о 12 местных жителях Васильевки, пострадавших в результате удара со стороны ВСУ. Из них один ребенок 2024 года рождения", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что ребенок находится в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает. Подчеркивается, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Число пострадавших при обстреле дома в Запорожской области выросло до 12

Число пострадавших при обстреле дома в запорожской Васильевке выросло до 12

Последствия украинского обстрела многоквартирного дома в Запорожской области
Последствия украинского обстрела многоквартирного дома в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия украинского обстрела многоквартирного дома в Запорожской области
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле ВСУ многоквартирного дома в Васильевке Запорожской области выросло до 12, написал в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"По информации оперативных служб, известно о 12 местных жителях Васильевки, пострадавших в результате удара со стороны ВСУ. Из них один ребенок 2024 года рождения", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что ребенок находится в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает. Подчеркивается, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Происшествия
 
 
