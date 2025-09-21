https://ria.ru/20250921/dom-2043323866.html

Число пострадавших при обстреле дома в Запорожской области выросло до 12

Число пострадавших при обстреле дома в Запорожской области выросло до 12 - РИА Новости, 21.09.2025

Число пострадавших при обстреле дома в Запорожской области выросло до 12

Число пострадавших при обстреле ВСУ многоквартирного дома в Васильевке Запорожской области выросло до 12, написал в Telegram-канале губернатор Запорожской... РИА Новости, 21.09.2025

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле ВСУ многоквартирного дома в Васильевке Запорожской области выросло до 12, написал в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."По информации оперативных служб, известно о 12 местных жителях Васильевки, пострадавших в результате удара со стороны ВСУ. Из них один ребенок 2024 года рождения", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что ребенок находится в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает. Подчеркивается, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

