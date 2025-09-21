Рейтинг@Mail.ru
Додон заявил, что ЕС готовит Молдавию к войне с Россией - РИА Новости, 21.09.2025
09:38 21.09.2025
Додон заявил, что ЕС готовит Молдавию к войне с Россией
Додон заявил, что ЕС готовит Молдавию к войне с Россией
в мире
молдавия
россия
европа
игорь додон
майя санду
нато
евросоюз
КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. ЕС готовится к войне с Россией и Молдавия нужна только в качестве площадки для войны, как "пушечное мясо", заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. "Что мы имеем на сегодняшний день? Очевидно, что Европа готовится к войне с Россией, очевидно, что в этой ситуации стратегически им нужны рядом какие-то страны, которые они будут использовать как площадки для войны. Молдову хотят использовать как пушечное мясо, как еще одну страну против Российской Федерации. Нам это категорически не нужно", - заявил Додон. По словам экс-президента, на это намекают события последних нескольких лет. "Увеличение военного бюджета министерства обороны Республики Молдова, покупка никому не нужных радаров за десятки миллионов евро, проект строительства военной базы под Кишиневом, который никому не нужен, БТР из Германии или Франции сюда приходят - понятно, что все это делается не просто так", - отмечает Додон. Он подчеркивает, что выше всего риски, что власти решатся поддержать военные действия или устроить провокацию для этого в Приднестровье, в последнюю неделю перед выборами. Додон уверен, что уже с 1 октября риски будут не так высоки, поскольку к власти придет новое парламентское большинство и президент Майя Санду лишится весомой поддержки. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
в мире, молдавия, россия, европа, игорь додон, майя санду, нато, евросоюз, politico
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Игорь Додон, Майя Санду, НАТО, Евросоюз, Politico
© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. ЕС готовится к войне с Россией и Молдавия нужна только в качестве площадки для войны, как "пушечное мясо", заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.
"Что мы имеем на сегодняшний день? Очевидно, что Европа готовится к войне с Россией, очевидно, что в этой ситуации стратегически им нужны рядом какие-то страны, которые они будут использовать как площадки для войны. Молдову хотят использовать как пушечное мясо, как еще одну страну против Российской Федерации. Нам это категорически не нужно", - заявил Додон.
По словам экс-президента, на это намекают события последних нескольких лет.
"Увеличение военного бюджета министерства обороны Республики Молдова, покупка никому не нужных радаров за десятки миллионов евро, проект строительства военной базы под Кишиневом, который никому не нужен, БТР из Германии или Франции сюда приходят - понятно, что все это делается не просто так", - отмечает Додон.
Он подчеркивает, что выше всего риски, что власти решатся поддержать военные действия или устроить провокацию для этого в Приднестровье, в последнюю неделю перед выборами. Додон уверен, что уже с 1 октября риски будут не так высоки, поскольку к власти придет новое парламентское большинство и президент Майя Санду лишится весомой поддержки.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор".
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
