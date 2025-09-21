https://ria.ru/20250921/dodon-2043295156.html

Додон оценил потери Молдавии из-за игнорирования сотрудничества с ЕАЭС

Молдавия из-за действий режима президента Майи Санду, который игнорировал сотрудничество с СНГ и ЕАЭС, потеряла 4 миллиона долларов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 21.09.2025

КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Молдавия из-за действий режима президента Майи Санду, который игнорировал сотрудничество с СНГ и ЕАЭС, потеряла 4 миллиона долларов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Наши экономисты как-то подсчитали, сколько мы потеряли за четыре года. Мы подсчитали, что только за счет того, что мы не поставили те объемы, которые мы могли бы поставить туда, и за счет того, что мы переплатили за энергоресурсы, мы потеряли около 4 миллионов долларов. Это реальные потери из-за действий Майи Санду", - заявил Додон. По его словам, речь идет о потерях, которые понесли рядовые граждане из-за торговых и экономических ограничений, роста тарифов из-за подорожания энергоресурсов и так далее. Можно было бы поступить по-другому, можно было бы сохранить нейтралитет, не только военный, но и экономический, как это сделала Грузия. У Грузии отношения с Россией были намного хуже, чем у Молдовы, но во главе Грузии политики, которые думают про национальный интерес. Они посчитали, что нужно иметь хорошие экономические отношения со всеми. Они от этого выиграли. И Молдова могла бы тоже выиграть. Ранее пресс-секретарь правительства Даниел Водэ сообщил, что Молдавия подписала 282 соглашения в рамках СНГ. По данным на январь 2025 года, Молдавия денонсировала 66 соглашений с СНГ, еще 50 находятся на разных стадиях этого процесса. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.

