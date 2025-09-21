Рейтинг@Mail.ru
Додон оценил потери Молдавии из-за игнорирования сотрудничества с ЕАЭС - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/dodon-2043295156.html
Додон оценил потери Молдавии из-за игнорирования сотрудничества с ЕАЭС
Додон оценил потери Молдавии из-за игнорирования сотрудничества с ЕАЭС - РИА Новости, 21.09.2025
Додон оценил потери Молдавии из-за игнорирования сотрудничества с ЕАЭС
Молдавия из-за действий режима президента Майи Санду, который игнорировал сотрудничество с СНГ и ЕАЭС, потеряла 4 миллиона долларов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T09:20:00+03:00
2025-09-21T09:20:00+03:00
в мире
молдавия
грузия
россия
майя санду
игорь додон
снг
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_0:74:2684:1584_1920x0_80_0_0_7b776af31c2f96df04a34dbd102408be.png
КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Молдавия из-за действий режима президента Майи Санду, который игнорировал сотрудничество с СНГ и ЕАЭС, потеряла 4 миллиона долларов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Наши экономисты как-то подсчитали, сколько мы потеряли за четыре года. Мы подсчитали, что только за счет того, что мы не поставили те объемы, которые мы могли бы поставить туда, и за счет того, что мы переплатили за энергоресурсы, мы потеряли около 4 миллионов долларов. Это реальные потери из-за действий Майи Санду", - заявил Додон. По его словам, речь идет о потерях, которые понесли рядовые граждане из-за торговых и экономических ограничений, роста тарифов из-за подорожания энергоресурсов и так далее. Можно было бы поступить по-другому, можно было бы сохранить нейтралитет, не только военный, но и экономический, как это сделала Грузия. У Грузии отношения с Россией были намного хуже, чем у Молдовы, но во главе Грузии политики, которые думают про национальный интерес. Они посчитали, что нужно иметь хорошие экономические отношения со всеми. Они от этого выиграли. И Молдова могла бы тоже выиграть. Ранее пресс-секретарь правительства Даниел Водэ сообщил, что Молдавия подписала 282 соглашения в рамках СНГ. По данным на январь 2025 года, Молдавия денонсировала 66 соглашений с СНГ, еще 50 находятся на разных стадиях этого процесса. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
https://ria.ru/20250921/dodon-2043291127.html
https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020442312.html
https://ria.ru/20250919/sandu-2042879940.html
молдавия
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_182:0:2566:1788_1920x0_80_0_0_a67360c8e49c3b2395362cb8078d7068.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, грузия, россия, майя санду, игорь додон, снг, евразийский экономический союз, содружество
В мире, Молдавия, Грузия, Россия, Майя Санду, Игорь Додон, СНГ, Евразийский экономический союз, Содружество
Додон оценил потери Молдавии из-за игнорирования сотрудничества с ЕАЭС

Додон: Молдавия потеряла $4 млн из-за игнорирования сотрудничества с ЕАЭС и СНГ

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Молдавия из-за действий режима президента Майи Санду, который игнорировал сотрудничество с СНГ и ЕАЭС, потеряла 4 миллиона долларов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Участники митинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Молдавия не присоединится к Румынии, считает Додон
08:25
"Наши экономисты как-то подсчитали, сколько мы потеряли за четыре года. Мы подсчитали, что только за счет того, что мы не поставили те объемы, которые мы могли бы поставить туда, и за счет того, что мы переплатили за энергоресурсы, мы потеряли около 4 миллионов долларов. Это реальные потери из-за действий Майи Санду", - заявил Додон.
По его словам, речь идет о потерях, которые понесли рядовые граждане из-за торговых и экономических ограничений, роста тарифов из-за подорожания энергоресурсов и так далее.
Можно было бы поступить по-другому, можно было бы сохранить нейтралитет, не только военный, но и экономический, как это сделала Грузия. У Грузии отношения с Россией были намного хуже, чем у Молдовы, но во главе Грузии политики, которые думают про национальный интерес. Они посчитали, что нужно иметь хорошие экономические отношения со всеми. Они от этого выиграли. И Молдова могла бы тоже выиграть.
Ранее пресс-секретарь правительства Даниел Водэ сообщил, что Молдавия подписала 282 соглашения в рамках СНГ. По данным на январь 2025 года, Молдавия денонсировала 66 соглашений с СНГ, еще 50 находятся на разных стадиях этого процесса.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Стадия распада". Молдавский социолог рассказал о тяжелой ситуации в стране
2 июня, 13:55
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Додон заявил, что Санду цепляется зубами за власть
19 сентября, 06:25
 
В миреМолдавияГрузияРоссияМайя СандуИгорь ДодонСНГЕвразийский экономический союзСодружество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала