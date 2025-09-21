Рейтинг@Mail.ru
Молдавия не присоединится к Румынии, считает Додон - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/dodon-2043291127.html
Молдавия не присоединится к Румынии, считает Додон
Молдавия не присоединится к Румынии, считает Додон - РИА Новости, 21.09.2025
Молдавия не присоединится к Румынии, считает Додон
Присоединения Молдавии к Румынии не произойдет, так как народ Молдавии не допустит такого сценария, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T08:25:00+03:00
2025-09-21T08:25:00+03:00
в мире
румыния
молдавия
украина
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031600562_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_37b03d3dab178464bf3d441c0546a540.jpg
КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Присоединения Молдавии к Румынии не произойдет, так как народ Молдавии не допустит такого сценария, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Есть такие идеи, есть такие декларации, в том числе и в Румынии, что это второе румынское государство, что нужно вопрос решать более жестко, и что чуть ли не в 2022 году, когда началась война на Украине, Румыния очень серьезно рассматривала этот сценарий. Я не верю… Такой сценарий, если мы говорим как серьезные, государственные люди, ни здесь, ни в Румынии не рассматривают", - заявил Додон. Он объяснил, что Румынии хватает своих внутренних проблем, ей не нужны новые, которые возникнут, если появится еще один проблемный регион в лице Молдавии. "Молдавия в сегодняшнем виде никогда на это не пойдет, народ не допустит, начать из-за этого гражданскую войну - никому это не нужно. Даже если теоретически возьмем - это создать такие проблемы в Румынии, что за короткий период Румыния в целом может на части развалиться", - отметил Додон. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
https://ria.ru/20250921/oppozitsiya-2043285491.html
https://ria.ru/20250919/moldaviya-2042974148.html
румыния
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031600562_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_e91c7d8eb77d25e14dfc41a337e1ff66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, молдавия, украина, игорь додон
В мире, Румыния, Молдавия, Украина, Игорь Додон
Молдавия не присоединится к Румынии, считает Додон

Додон заявил, что народ Молдавии не допустит присоединения к Румынии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники митинга в Кишиневе
Участники митинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Участники митинга в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Присоединения Молдавии к Румынии не произойдет, так как народ Молдавии не допустит такого сценария, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Оппозиция при победе на выборах вернет Молдавию в СНГ, заявил Додон
06:24
"Есть такие идеи, есть такие декларации, в том числе и в Румынии, что это второе румынское государство, что нужно вопрос решать более жестко, и что чуть ли не в 2022 году, когда началась война на Украине, Румыния очень серьезно рассматривала этот сценарий. Я не верю… Такой сценарий, если мы говорим как серьезные, государственные люди, ни здесь, ни в Румынии не рассматривают", - заявил Додон.
Он объяснил, что Румынии хватает своих внутренних проблем, ей не нужны новые, которые возникнут, если появится еще один проблемный регион в лице Молдавии.
"Молдавия в сегодняшнем виде никогда на это не пойдет, народ не допустит, начать из-за этого гражданскую войну - никому это не нужно. Даже если теоретически возьмем - это создать такие проблемы в Румынии, что за короткий период Румыния в целом может на части развалиться", - отметил Додон.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Здание правительства в Кишиневе, украшенное флагами Молдовы и Европейского cоюза - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Депутаты в Молдавии обсуждают подкуп законодателей, сообщил источник
19 сентября, 14:09
 
В миреРумынияМолдавияУкраинаИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала