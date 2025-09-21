https://ria.ru/20250921/dodon-2043291127.html

Молдавия не присоединится к Румынии, считает Додон

Молдавия не присоединится к Румынии, считает Додон

КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Присоединения Молдавии к Румынии не произойдет, так как народ Молдавии не допустит такого сценария, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Есть такие идеи, есть такие декларации, в том числе и в Румынии, что это второе румынское государство, что нужно вопрос решать более жестко, и что чуть ли не в 2022 году, когда началась война на Украине, Румыния очень серьезно рассматривала этот сценарий. Я не верю… Такой сценарий, если мы говорим как серьезные, государственные люди, ни здесь, ни в Румынии не рассматривают", - заявил Додон. Он объяснил, что Румынии хватает своих внутренних проблем, ей не нужны новые, которые возникнут, если появится еще один проблемный регион в лице Молдавии. "Молдавия в сегодняшнем виде никогда на это не пойдет, народ не допустит, начать из-за этого гражданскую войну - никому это не нужно. Даже если теоретически возьмем - это создать такие проблемы в Румынии, что за короткий период Румыния в целом может на части развалиться", - отметил Додон. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.

